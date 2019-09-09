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Сонячна Леся Нікітюк на фоні стародавньої пам'ятки спантеличила мережу

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.09.2019 - 09:52
Сонячна Леся Нікітюк на фоні стародавньої пам'ятки спантеличила мережу
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча вивчає українські красоти

Леся Нікітюк продовжує зйомки нового масштабного тревел-шоу про відомі і не дуже українські пам'ятках "LeМаршрутка". Телеведуча їздить по країні і знайомитися з найцікавішими місцями в її різних частинах і регіонах. Так, зірка навідалася в Маріуполь і його околиці. Леді Ле встигла "засвітитися" на місцевому заводі, причому вибрала для цього досить екстравагантний лук а потім відправилася в одне із стародавніх українських "місць сили" - заповідник "Кам'яна могила".

Леся позує на фоні віковічних кам'яних брил з висіченими написами. На ній вже знайомий шанувальникам наряд – комбінезон в обтяжку тілесного кольору з великими написами і спідниця "пітонового" забарвлення. На ніжках – замшеві півчобітки.

"Ви бачите написи на камені... Як думаєте, що це і якої культури належить?" - поцікавилася допитлива Леся.

Сонячна Леся Нікітюк на фоні стародавньої пам'ятки спантеличила мережу

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Знімок Леді Ле сподобався численній армії її шанувальників. Багато хто з коментаторів віпізнав локацію і не забув залишити компліменти для зірки.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

  • Дівчинка бомба
  • Красива
  • Супер-пупер модель
  • Класна Леся
  • Просто шик
  • А може, ви Леся, зробили нове археологічне відкриття!? І до вас ніхто не замислювався, що це і хто це зробив
  • То написано, яка Леся гарна!
  • Скіфи, мабуть
  • Кам'яна могила, місце сили. Далай Лама був тут
  • шикарний Образ!
  • Фото бомба
  • То розклад Ле маршрутки

Скріншот коментарів

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