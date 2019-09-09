Сонячна Леся Нікітюк на фоні стародавньої пам'ятки спантеличила мережу

Телеведуча вивчає українські красоти
Леся Нікітюк продовжує зйомки нового масштабного тревел-шоу про відомі і не дуже українські пам'ятках "LeМаршрутка". Телеведуча їздить по країні і знайомитися з найцікавішими місцями в її різних частинах і регіонах. Так, зірка навідалася в Маріуполь і його околиці. Леді Ле встигла "засвітитися" на місцевому заводі, причому вибрала для цього досить екстравагантний лук а потім відправилася в одне із стародавніх українських "місць сили" - заповідник "Кам'яна могила".
Леся позує на фоні віковічних кам'яних брил з висіченими написами. На ній вже знайомий шанувальникам наряд – комбінезон в обтяжку тілесного кольору з великими написами і спідниця "пітонового" забарвлення. На ніжках – замшеві півчобітки.
"Ви бачите написи на камені... Як думаєте, що це і якої культури належить?" - поцікавилася допитлива Леся.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Знімок Леді Ле сподобався численній армії її шанувальників. Багато хто з коментаторів віпізнав локацію і не забув залишити компліменти для зірки.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Скріншот коментарів
Раніше струнка Леся Нікітюк умилила сімейним кадром з татом на пляжі турецького курорту.