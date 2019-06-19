Сонячна Джамала показала щасливе фото з чоловіком з Марокко

Джамала встигла повернутися в Україну з країни мрії Марокко, де давно хотіла побувати і, незважаючи на труднощі перельоту, зробила це. Вона провела незабутній час в східній казці разом з чоловіком Бекіром Сулеймановим і радувала шанувальників фото і відео місцевих красот, а також позувала в яскравих і барвистих вбраннях, адже колоритна країна наадихала на це! Так, співачка поділилася спільним фото в Instagram з чоловіком на фоні марокканських пейзажів і пообіцяла шанувальникам докладніше розповісти про свою незабутню подорож.

Джамала зробила селфі з Сеїт-Бекіром, стоячи на узвишші, внизу видніються невисокі схожі один на одний блакитні будинку і залиті сонцем зелені гори. Артистка позує в сонячних окулярах з великими сережками-колами і посміхається в камеру.

"Готую для вас підбірку лайфхаків з нещодавньої подорожі. Пишіть у коментарях, які тими цікавлять вас найбільше та про що хотілось би дізнатись найбільше?" - написала зірка.

Джамала з чоловіком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Її шанувальники з ентузіазмом почали цікавитися деталями подорожі по екзотичному Марокко. Вони запитували про визначні місця, які найбільше вразили Джамалу, ціни на проживання та місцевої кухні.

Також підписникам зірки було цікаво, чи брала пара з собою синочка Емір-Рахмана, на що Джамала відповіла: "Ні. Занадто активно. Не потягнули б".

Скріншот коментарів (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"А що Вас вразило найбільше?", "Які місця варто відвідати у Марокко за тиждень?", "Про кухню цікаво", "Дорого в Марокко (їжа, проживання); які місця обов'язково потрібно побачити вас вразили)", "Хотілося б почути вашу думку про Марокко, куди можна було б поїхати там, які місця вас вразили", "Красива пара!" - писали фолловери.

Скріншот коментарів (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що Джамала зворушила відео активної прогулянки разом з синочком.

Раніше Джамала зачарувала образом в яскравій сукні-вишиванці .