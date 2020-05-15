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Солоні огірки з морозивом: Кріс Претт чесно розповів про "дивацтва" вагітної Кетрін Шварценеггер

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.05.2020 - 17:31
Солоні огірки з морозивом: Кріс Претт чесно розповів про "дивацтва" вагітної Кетрін Шварценеггер
Кетрін Шварценеггер (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Всі вагітні чимось схожі

Кетрін Шварценеггер і її чоловік Кріс Претт незабаром стануть батьками. У зв'язку з цим в мережі раз з'являється різноманітна інформація про те, як вони готуються до цієї події. Особливо цікаво фанатам дізнатися, як почуває себе майбутня матуся, для якої ця дитина буде першим. Розставив всі крапки над і чоловік Кетрін, давши інтерв'ю Біллі Бушу. За словами Кріса, він тепер не може поскаржитися ні на що своїй дружині, так як в порівнянні з її станом всі його уявні болячки – дурниця.

Солоні огірки з морозивом: Кріс Претт чесно розповів про &quot;дивацтва&quot; вагітної Кетрін Шварценеггер

Дівчина полюбила дивні поєднання (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Також, як і у багатьох вагітних, у неї з'явилися дивні пристрасті. «Кетрін обожнює солоні огірки з морозивом. Мені теж було важко боротися із спокусою спробувати це. Ніколи не думав, що мені сподобається це поєднання».

Сама Кетрін, яка веде блог в Instagram, залишається закритою і не видає ніяких інтимних подробиць. Навіть про свою вагітність вона розповіла лише після того, як її «застукали» з кругленьким животиком на прогулянці.

Тим не менш, інсайдери не втомлюються підкидати інформацію таблоїдам. Так, якась наближена до парі особа заявила порталу Е!: «Вона на сьомому небі від щастя. Вони обидва раді, що у них буде повноцінна сім'я... Сім'я – це все для них зараз. Це дуже хвилюючий час для пари».

Солоні огірки з морозивом: Кріс Претт чесно розповів про &quot;дивацтва&quot; вагітної Кетрін ШварценеггерВесілля пари (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Зараз закохані, що одружилися у минулому році, проводять час на самоізоляції в своєму будинку. Тим не менш, пара любить активності і намагається знайти будь-який привід вибратися на вулицю: покататися на велосипедах або вигуляти собаку. А ось в громадські місця вони намагаються не ходити. Так, Кріс навіть свою стрижку довірив коханій дружині і залишився вельми задоволений. За його словами, вийшло «просто здорово».

Автор: Міла Іванова

Теги Новини України Арнольд Шварценеггер
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