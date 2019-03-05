"Зберігайте спокій": Тодоренко поділилася досвідом перельоту з немовлям

Телеведуча дала поради, як зробити переліт з немовлям легким і безпечним
Популярная телеведущая и молодая мама Регина Тодренко, которая улетела в Дубае с трехмесячным сыном, поделилась с поклонниками тонкостями воздушного путешествия с младенцем. Советы и рекомендации она опубликовала в Instagram.
Знаменитость отметила, что делится собственным опытом, потому некоторые действия делала интуитивно, исходя из ситуации, и не прогадала. Так, она рассказала, как сделать поездку максимально комфортной для малыша и перечислила перечень вещей, необходимых в дороге. Звезда "Орла и решки" по пунктам расписала детальную инструкцию для молодых мамочек-путешественниц:
"Прошу обратить внимание, что это мой опыт, и я все делаю по ощущениям:
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Поклонники знаменитости поблагодарили ее за наставления и стали делиться собственными советами для облегчения совместного перелета с маленьким ребенком. Многие согласись со всем вышесказанным и отметили, что ведут себя на борту с детьми точно так же.
"Спасибо, нужный опыт", "Молодец! Хорошего вам отдыха!", "Спасибо! Все так, как вы и написали!", "Очень полезно!", "Очень важная информация", "Какая ты умничка!", "Мы тоже собрались, и именно туда, куда и вы прилетели, Региночка, твои рекомендации, очень кстати, как раз занимаемся подготовкой к полету", - писали комментаторы.
Напомним, что Регина Тодоренко вызвала ажиотаж и споры в сети, показав фото в платье свободного кроя с пляжа в Дубае, которое спровоцировало слухи о ее второй беременности.
К слову, пока жена с сыном улетели в ОАЭ на две недели, муж Регины Тодоренко, российский певец Влад Топалов не находил себе места дома и успокоился только пообщавшись с родными по видеосвязи.