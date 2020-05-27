Софія Єгорова представляє Україну у міжнародному вокальному конкурсі «World Vision-2020»

Фото: прес-служба

Конкуренція була велика – за вихід у фінал змагались понад 720 учасників з 45 країн світу.

Зараз, під час карантину, коли конкурси та фестивалі скасували або перенесли, а усі активності перейшли в онлайн-формат, співачка Софія Єгорова бере участь у першому дистанційному міжнародному вокальному конкурсі «World Vision-2020». Софія пройшла онлайн-відбір на конкурс, у півфіналі отримала високі оцінки від міжнародного журі та вийшла у фінал. Тепер співачка представляє Україну у конкурсі нового формату.



За плечима Софії Єгорової участь більше ніж у 200 вокальних конкурсах та фестивалях. Представляючи Україну, Софія отримала десятки нагород на різних міжнародних та всеукраїнських конкурсах – «Young Cannes Stars» у Каннах, конкурс «Dolphin» в Грузії, «Baltic Stage» в Юрмалі, «Le ciel de Paris» у Франції, «Buongiorno, Sanremo!» в Італії та багатьох інших.



«На весну у мене було заплановано багато вокальних конкурсів, які, зі зрозумілих усім причин, перенесли на невизначений термін. Але частина з них перейшла в онлайн-режим. Артист подає заявку, надсилає відео з піснею, виконаною наживо, а судді вже голосують. Конкурс «World Vision-2020», в якому я зараз беру участь – мій перший досвід в онлайн конкурсі. Вже відомі перші результати – я пройшла до фіналу, і тепер знову представляю Україну на міжнародному вокальному конкурсі! Але тепер вже дистанційному! Дуже скучила за живим спілкуванням, репетиціями, конкурсами та виступами. Сподіваюсь, що вже скоро побачусь зі своїми слухачами», – поділилася враженнями Софія Єгорова.



У конкурсі «World Vision-2020» Софія бере участь з піснею «Time Bomb», яка вже принесла співачці декілька нагород на різних міжнародних фестивалях. На одному з нещодавніх конкурсів «Riga Symphony» (Латвія), де Софія виступала від України, дівчина отримала одразу 3 нагороди: золото і два срібла. А на гала-концерті, куди Єгорову запросили як спеціального гостя, українка отримала ще одну спеціальну нагороду – «Composer`s Award Riga Symphony» за пісню «Time Bomb».



Нагадаємо, що цієї весни Софія Єгорова презентувала новий сонячний сингл «Ми є любов». Пісня «Ми є любов» – це хвиля позитиву, любові й романтичного настрою, яких нам так зараз не вистачає.

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Автор: Lite