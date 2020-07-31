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Соковита красуня: Віка з НеАнгелів в бікіні зробила зізнання і поставила шанувальників у глухий кут

П'ятниця 31 липня 2020 12:57
Соковита красуня: Віка з НеАнгелів в бікіні зробила зізнання і поставила шанувальників у глухий кут
Вікторія Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)
Автор: Lite

Співачка показала фото з Хорватії

Вікторія Смеюха з гурту НеАнгели вирішила скористатися відкриттям кордонів і махнути в сонячну і гостинну Хорватію на популярний морський курорт. Співачка щедро ділиться з шанувальниками яскравими фото з відпочинку, причому левова частка з них – в купальнику, адже артистка – володарка завидних струнких форм.

Українська красуня вирішила показати свій соковитий пляжний лук в бікіні яскраво-жовтого кольору з контрастним квітковим принтом. В руках вона тримає цитрусові, причому не просто так – Віка зізналася, що обожнює фреші. На задала шанувальникам нелегке завдання – вгадати, з якого фрукта дівчина пила сік.

"Для мене нічого більш прекрасного, ніж починати свій день на морі! Випила свіжовичавленого соку, до речі, по фото зрозуміло з якого фрукта, і прихопила з собою парочку, проведу невелику фотосесію для вас, мої дорогі. До речі хто вгадає, що за фрукт у мене в руках?" - написала співачка.

Підписники зірки почали висувати свої версії, попутно нахвалюючи її точені форми.

  • Вікуся, ти сонячна красуня
  • Ви – супер
  • Як можна бути такою стрункою
  • Дуже красиві фото, сонячний колір, красуня!
  • Витончена фігура, як статуетка
  • Гарненька,і купальник такий класний
  • Ммм яка лапочка
  • Гарна

Скріншот коментарів

Раніше Вікторія з НеАнгелів викликала ажіотаж стрункою фігурою в облягаючому одязі.

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Новини України Віка СмеюхаНеАнгелы
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