Соковита красуня: Віка з НеАнгелів в бікіні зробила зізнання і поставила шанувальників у глухий кут

Вікторія Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Співачка показала фото з Хорватії

Вікторія Смеюха з гурту НеАнгели вирішила скористатися відкриттям кордонів і махнути в сонячну і гостинну Хорватію на популярний морський курорт. Співачка щедро ділиться з шанувальниками яскравими фото з відпочинку, причому левова частка з них – в купальнику, адже артистка – володарка завидних струнких форм.

Українська красуня вирішила показати свій соковитий пляжний лук в бікіні яскраво-жовтого кольору з контрастним квітковим принтом. В руках вона тримає цитрусові, причому не просто так – Віка зізналася, що обожнює фреші. На задала шанувальникам нелегке завдання – вгадати, з якого фрукта дівчина пила сік.

"Для мене нічого більш прекрасного, ніж починати свій день на морі! Випила свіжовичавленого соку, до речі, по фото зрозуміло з якого фрукта, і прихопила з собою парочку, проведу невелику фотосесію для вас, мої дорогі. До речі хто вгадає, що за фрукт у мене в руках?" - написала співачка.

Підписники зірки почали висувати свої версії, попутно нахвалюючи її точені форми.

Вікуся, ти сонячна красуня

Ви – супер

Як можна бути такою стрункою

Дуже красиві фото, сонячний колір, красуня!

Витончена фігура, як статуетка

Гарненька,і купальник такий класний

Ммм яка лапочка

Гарна

Скріншот коментарів

Раніше Вікторія з НеАнгелів викликала ажіотаж стрункою фігурою в облягаючому одязі.