Подія року: учасник MOZGI чекає поповнення в родині

Під час зйомок новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, один з учасників групи MOZGI зробив відверте зізнання про майбутнє поповнення в сім'ї. Кардинальні зміни скоро відбудуться в особистому житті Дяді Ваді, одного з учасників колективу MOZGI. Сімейною радістю він поділився під час ексклюзивного інтерв'ю журналістам каналу "Україна".

"Наступного року в нашій сім’ї буде поповнення. Ми з дружиною чекаємо на народження дитини – це дуже важлива подія для нас у 2020 році", – розповів учасник групи MOZGI Дядя Вадя.

Це вже друга дитина в родині музиканта, разом із дружиною Дядя Вадя вже виховує сина. До речі, саме син і запропонував ім'я для сестрички, яка незабаром з'явиться на світ.

"Він запитав – а можна так, щоб спочатку не називати доньку? Якщо вона кричатиме, коли народиться, ми назвемо її Аріна, а якщо спатиме весь час – Соня, Софочка", – поділився артист за лаштунками святкового шоу "Привіт, 20-ті!".

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

Раніше Потап показав стильні образи для поїздки в Мехіко. Продюсер відправився в столицю Мексики підтримати свою дружину Настю Каменських, яка презентує новий хіт ELEFANTE на місцевих радіостанціях і ТБ, а також активно дає інтерв'ю іспаномовним мас-медіа.