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Спокусливий рятувальник: Надя Дорофєєва запалила на секретній вечірці в Києві (фото)


Дорофєєва приміряла відвертий топ

Надя Дорофєєва продемонструвала шанувальникам не тільки новий образ, але і свій яскравий талант. Так, популярна співачка й солістка групи Время и Стекло також час від часу виступає в ролі діджея на різних вечірках. Наприклад, з нагоди запуску капсульної колекції Moschino and H&M в листопаді 2018 року Надя також була Dj-єм. Тоді спывачка навіть назвала себе "кислотним діджеєм DoDo".

І ось, під час вечірки в одному зі столичних барів Надя Дорофєєва знову пробудила в собі кислотного діджея. При цьому вбрання співачка підібрала більше, ніж виразний.

Так, на Дорофєєвій – жовтий смугастий топ від бренда Jatual. При цьому зовні топ і куртка до нього нагадує строкатий жилет рятувальників, який світиться в темряві.

Довершують образ джинси-варенки з завищеною талією і зачіска-мальвіна. А також макіяж з акцентом на губи.

"Magic secret part" - підписала фото Надя.

Стильна Надя Дорофєєва в ролі діджея (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

До речі, чоловік Дорофєєвої (Володимир Дантес) також побував на вечірці і зняв кілька коротких відео. При цьому ведучий і блогер захоплено зазначив: "Моя ще і ді-джей, дивіться! Просто..."

Кадр з відео: instagram.com/vladimirdantes

Шанувальники Дорофєєвої просто прийшли в захват від її нового образу:

  • Нельзя быть такой афигенной!
  • Вогняна цукерочка))
  • Надя, кажется, ты пьяна немного))
  • Боже, лимонный цвет тебе так идет!
  • Тобі все личить, ти ідеальна!
  • Яка ж вона гарна та спокуслива! Хочу бути як Надя)
  • Какая красивая! Ждем фоточки)
  • Мега красива!
  • Как всегда, гарнюня!
  • Просто королева! Лучшая!
  • Чарівна троянда)
  • аща!
  • Чарівна троянда)

Нагадаємо образ Наді на вечірці Moschino and H&M:

Надя Дорофєєва в ролі діджея на вечірці Moschino and H&M в Києві (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше "леопардовя" Надя Дорофєєва відверто розповіла про свої табу.

Також до цього Надя Дорофєєва заворожила образом у total black.

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