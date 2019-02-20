Спокусниця: Тіна Кароль запаморочила голову млосним фото у відвертій сукні

Фанати Кароль іронічно підкреслили – не можна бути такою красивою
Не так давно Тина Кароль уже успела взбудоражить сеть полуобнаженными фото. Тогда, сидя на барном стуле, певица позировала в откровенном боди с ярко очерченной зоной декольте. На плечи Кароль кокетливо набросила легкое пальто. Поклонники буквально "набросились" на исполнительницу с восторженными комментариями, оставив сотни положительных отзывов.
Тина решила не останавливаться! И продолжает "будоражить сознание" своих фанатов новыми откровенными снимками. Один из последних — томная Тина Кароль позирует с закрытыми глазами. На певице — платье в бельевом стиле от украинского дизайнера Дарьи Донец (бренд Donezz) из новой весенне-летней коллекции.
Сиреневое платье отличается утонченным и очень женственным декором: рукава-фонарики, цветочный принт (вновь актуален), вставки с белоснежным кружевом и V-образный вырез.
Эффектная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Платье, в котором позирует Тина, — крайнее справа (фото: instagram.com/darja_donezz)
Безусловно, что новый снимок фанаты Кароль не смогли обойти стороной и оставить незамеченным. Вновь исполнительницу накрыла волна восторга.
Предыдущее появление Кароль было не менее жарким (фото: instagram.com/tina_karol)
Напомним, ранее Тина Кароль взволновала поклонников "молящим" фото. На снимке Кароль проникновенно смотрит в камеру.
И все же наибольший фурор в сети вызвало фото Кароль с недавней модной фотосессии для украинского Vogue. Певица позирует в меховой шапочке.
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