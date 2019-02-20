ru
ua

Спокусниця: Тіна Кароль запаморочила голову млосним фото у відвертій сукні


Фанати Кароль іронічно підкреслили – не можна бути такою красивою

Не так давно Тина Кароль уже успела взбудоражить сеть полуобнаженными фото. Тогда, сидя на барном стуле, певица позировала в откровенном боди с ярко очерченной зоной декольте. На плечи Кароль кокетливо набросила легкое пальто. Поклонники буквально "набросились" на исполнительницу с восторженными комментариями, оставив сотни положительных отзывов.

Тина решила не останавливаться! И продолжает "будоражить сознание" своих фанатов новыми откровенными снимками. Один из последних — томная Тина Кароль позирует с закрытыми глазами. На певице — платье в бельевом стиле от украинского дизайнера Дарьи Донец (бренд Donezz) из новой весенне-летней коллекции.

Сиреневое платье отличается утонченным и очень женственным декором: рукава-фонарики, цветочный принт (вновь актуален), вставки с белоснежным кружевом и V-образный вырез.

Эффектная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Платье, в котором позирует Тина, — крайнее справа (фото: instagram.com/darja_donezz)

Безусловно, что новый снимок фанаты Кароль не смогли обойти стороной и оставить незамеченным. Вновь исполнительницу накрыла волна восторга.

  • "Слишком красива"
  • "Вы прекрасны, как принцеса"
  • "Моя девочка с золотыми волосами"
  • "Ну все, теперь остаток дня буду думать об этом фото! Ну шикарно — нет слов!"
  • "Ты безумно красивая в этом платье"
  • "Женщина – весна"
  • "Какое томное дыхание"  
  • "Я умираю от такой красоты"
  • "Разрыв всех внутренних органов, Тин"
  • "Боже, какая красотка, Тина вы принцесса"
  • "Какой женственный и согревающий выстрел прямо в сердце"

Предыдущее появление Кароль было не менее жарким (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее Тина Кароль взволновала поклонников "молящим" фото. На снимке Кароль проникновенно смотрит в камеру. 

И все же наибольший фурор в сети вызвало фото Кароль с недавней модной фотосессии для украинского Vogue. Певица позирует в меховой шапочке. 

Тина Кароль: интересные факты биографии 

Справжня принцеса: Кейт Міддлтон захопила повітряною сукнею Gucci Сама досконалість: Тіна Кароль викликала фурор в мережі незвичайним образом
Читати всі новини