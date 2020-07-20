Спокуслива волейболістка: Алессандра Амбросіо захопила спортивною фігурою в крихітному бікіні

Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель позує на новому фото

Алессандра Амбросіо вміє приємно здивувати своїх шанувальників, налаштувавши їх на позитивну лытню хвилю на початку робочого тижня, а також на плідну роботу над собою. Зробити це їй допомагають дві речі: спокусливі вбрання і дивовижної краси краєвиди. Цього разу володарка ідеальних параметрів, зірка подіумів і двічі мама постала перед послідовувачасми у крихітному темно-синьому купальнику з зав'язками по боках з власної лінії Gal Floripa. Бікіні найкращим чином підкреслило її спортивне підтягнуте тіло і ідеальний шоколадний загар. Накачаний прес Алессандри, апетитні груди, стрункі ноги і точені руки викликали справжній фурор серед армії її фанатів.

Нове фото Алессандри (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

«Як можна бути настільки ідеальною», «Ти мотивуєш», «І це мама 2-х дітей?», – не можуть заспокоїтися фолловери 39-річної знаменитості. Пляжний образ популярної бразильської моделі доповнили сонцезахисні окуляри і численні браслети. Вона позує на пляжі, діловито спираючись на волейбольну сітку. Як відомо, Алессандра – справжня активістка, яка обожнює рух і постійно придумує собі нові види фізичної активності і навантаження.

У лессандра просто ідеальні параметри (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Раніше ми писали, що донька популярної моделі росте дуже схожою на маму. Аня Луїза, якій незабаром виповниться 12 років, вже завела свій блог в мережі, куди часто вкладає загальні фото з батьками. Користувачі Instagram впевнені, що дівчинка піде по стопах Амбросіо. І, схоже, Алессандра тільки рада такому розвитку подій. Нещодавно вона показала, що Аня Луїза знялася у фотосесії відомого фотографа. Так що не виключено, що незабаром дівчинка підпише свій перший контракт.