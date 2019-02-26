Спокуслива Віра Брежнєва блиснула пишними грудьми в яскравому вбранні

Співачка розповіла фанам, як бореться з нудьгою в кінці зими

Популярная украинская певица Вера Брежнева, которая недавно похвасталась роскошной фигурой в облегающем вечернем платье, порадовала поклонников немного пикантным кадром. Снимок в ярком наряде артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото артистка запечатлена в платье цвета фуксии с откровенным декольте, подчеркнувшим ее пышную грудь. Вера дополнила образ помадой в тон наряду и крупными круглыми сережками.

"Спасение только в ярких красках и в съемках #фуксиявера Как у вас проходит финал зимы? ) тоже хандра?" - поинтересовалась знаменитость у подписчиков.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Пользователи сети восхищаются красотой певицы и делятся своими секретами борьбы с хандрой. Многие отметили, что в этом им помогают красочные фото Брежневой. Некоторые также написали, что она действительно выглядит усталой.

"Розовый цвет, потрясающе!";

"С Верой- никакая хандра не страшна... что мне ветер, что мне зной, что мне дождик проливной, когда Вера со мной))))";

"Вера, как самая красивая роза в моем будущем саду!";

"Вера когда смотрю на Вас настроение лучше";

"Верочка! Какой у Вас уставший взгляд. Видны одни глаза. Артисты тоже люди, Вам нужен отдых";

"Сексуальная смесь красок!";

"О Боже, какже Ты прекрасна - Женщина Знающая Себя, любящая Себя. Благославите Женщину";

"Что сказать? Фуксии много не бывает!" - пишут фолловеры артистки.

Напомним, ранее Вера Брежнева восхитила сеть смелыми образами из своего нового клипа "Любите друг друга".

Мы также писали, что старшая дочь Брежневой Соня покорила солнечным фото из Италии.

Видео: РБК-Украина