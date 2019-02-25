Спокуслива Тіна Кароль полонила екстремальним декольте

Для фотоессии співачка обрала вбрання від українських дизайнерів

Украинская поп-дива Тина Кароль умело обольщает сеть пикантными кадрами откровенного характера в соблазнительных образах и нарядах, подчеркивающих ее стройную фигуру и роскошные формы. На личной страничке в Instagram она опубликовала снимок, на котором звезда демонстрирует шикарное декольте.

Знаменитость облачена в наряд от украинского дизайнера Артема Климчука (бренд Artemklimchuk), приспустив с плеча лаконичный клетчатый пиджак от Эльвиры Гасановой из ее новой коллекции. На черно-белом снимке заметно, что певица сделала в макияже акцент на губы, а ее задумчивый взгляд придает фото особую загадочность.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники стали с восторгом комментировать кадр, отмечая, что артистка выглядит особенно нежно и чувственно, умея приковать внимание эффектным образом.

"Вы красавица", "Тиночка, вы прекрасны", "Шикарная, но все-таки грустная", "Томный взгляд Тины завораживает... Ух", "Природная красота", "Да что же ты с нами делаешь? Тина как всегда на высоте", "Ты изумительна", - с восхищением отмечали фолловеры.

Напомним, что Тина Кароль обольстила поклонников эффектным образом в прозрачном платье.

Ранее Тина Кароль восхитила сеть смелым фото в оригинальном аутфите от украинского дизайнера.

К слову, Тина Кароль в пикантном топе, коротких шортах и терракотовом плаще показала стройные ножки.