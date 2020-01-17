Спокуслива Тіна Кароль блищала на презентації Голосу країни 10 в напівпрозорому корсеті

Співачка вибрала для виходу в світ ефектний наряд від лондонського дизайнера
Вже через кілька днів відбудеться прем'єра 10-го ювілейного сезону вокального шоу Голос країни - дивіться 19 січня на телеканалі «1+1». А днями в Києві відбулася презентація проекту, яку відвідала одна із зіркових тренерів Тіна Кароль. Співачка, яка раніше зробила несподіване зізнання про новий сезон шоу, блищала в цей вечір в чудовому вбранні від лондонського дизайнера David Koma.
На своїй сторінці в Instagram Тіна поділилася яскравими кадрами з заходу, на яких можна розглянути її лук у всій красі. Кароль відображена в чорно-білому комбінезоні з напівпрозорою корсетною вставкою і тонким поясом, що підкреслив її витончену талію.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Завершують вражаючий образ зірки туфлі на шпильці, красива укоадка і яскравий макіяж з акцентом на губи.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Шанувальники артистки прийшли в захват від її спокусливого аутфита, про що поспішили повідомити в коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль викликала фурор екстремальним декольте в сукні за 10 000 гривень.