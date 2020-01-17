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Спокуслива Тіна Кароль блищала на презентації Голосу країни 10 в напівпрозорому корсеті

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.01.2020 - 17:32
Спокуслива Тіна Кароль блищала на презентації Голосу країни 10 в напівпрозорому корсеті
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка вибрала для виходу в світ ефектний наряд від лондонського дизайнера

Вже через кілька днів відбудеться прем'єра 10-го ювілейного сезону вокального шоу Голос країни - дивіться 19 січня на телеканалі «1+1». А днями в Києві відбулася презентація проекту, яку відвідала одна із зіркових тренерів Тіна Кароль. Співачка, яка раніше зробила несподіване зізнання про новий сезон шоу, блищала в цей вечір в чудовому вбранні від лондонського дизайнера David Koma.

На своїй сторінці в Instagram Тіна поділилася яскравими кадрами з заходу, на яких можна розглянути її лук у всій красі. Кароль відображена в чорно-білому комбінезоні з напівпрозорою корсетною вставкою і тонким поясом, що підкреслив її витончену талію.

Спокуслива Тіна Кароль блищала на презентації Голосу країни 10 в напівпрозорому корсеті

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Завершують вражаючий образ зірки туфлі на шпильці, красива укоадка і яскравий макіяж з акцентом на губи.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники артистки прийшли в захват від її спокусливого аутфита, про що поспішили повідомити в коментарях.

  • Гарна така
  • Королева
  • Дівчинка-кокетка
  • Якщо Dan Balan надихає
  • Краща, кохаю безмежно!!!. Тіна ти співачка не тільки України, а всього світу. Твої пісні звучать по всьому світу. Ти найкраща, люблю дуже сильно
  • Як завжди шикарна!!!
  • найкрасивіша
  • Чудова красуня inside & out! LOVE LOVE LOVE
  • Цей образ молодить вас, як 20 літня дівчина тут
  • Сама найкраща
  • Красуня

Спокуслива Тіна Кароль блищала на презентації Голосу країни 10 в напівпрозорому корсеті

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль викликала фурор екстремальним декольте в сукні за 10 000 гривень.

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