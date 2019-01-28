Спокуслива Оля Полякова повторила пікантний кадр з "Основного інстинкту"

Співачка спокусила шанувальників провокаційними кадрами

Популярная певица Оля Полякова во время записи новой программы одного из ведущих украинских телеканалов повторила дерзкую выходку на камеру героини Шарон Стоун из фильма "Основной инстинкт", быстро забросив ногу на ногу, сидя в откровенном мини. Фрагментом короткого ролика она поделилась в Instagram.

"Супрблондинка" стала судьей нового игрового шоу "Дивовижні люди" и показала бекстейдж со съемочной площадки. В кадре Полякова красуется в блестящем синем мини. Сидя на диване, она соблазнительно позирует на камеру, молниеносно забрасывая ногу на ногу и будоража воображение поклонников.

Фото: Ольга Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Ранее Оля Полякова во время съемок шоу оригинально поздравила свою коллегу Тину Кароль с днем рождения. Она решила сделать экспромт в виде пародии на артистку и в качестве пожелания пропела ей строчку одного из своих новых хитов "Королева ночи", немного сменив фразу.

Напомним, что Оля Полякова вместе с семьей на днях вернулась с отдыха в Таиланде, где она встретила свой день рождения и отпраздновала его в национальных костюмах, устроив яркую вечеринку.

К слову, о своем возвращении в Киев Оля Полякова объявила пикантным фото, на котором позирует в бассейне среди экзотических тайских ландшафтов, демонстрируя обольстительные формы.