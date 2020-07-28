Спокуслива Леся Нікітюк блиснула апетитними бюстом в квітковій міні-сукні

Леся Нікітюк разом з командою свого тревел-шоу "Le Маршрутка" продовжує подорожувати по Україні, відкриваючи для себе і глядачів колоритні і красиві місця рідної країни. Яскравими кадрами з самих різних куточків телеведуча ділиться в мережі, мотивуючи подорожувати по Україні. Після озера Синевир і мальовничого лавандового поля Леді Ле зробила зупинку у Львові.

Для прогулянок по місту і посиденьок в затишних кафе Нікітюк вибрала ефектний і яскравий образ - зірка з'явилася в міні-сукні з квітковим принтом і з пікантним декольте на шнурівці, показавши апетитний бюст. Розслаблена Леся насолоджується прекрасним видом за столиком на терасі, захоплюючи стрункими ніжками і тонкою талією.

Волосся артистка залишила розпущеним, а нюдовий макіяж доповнила елегантним ланцюжком на шиї з підвіскою.

"Без зайвих слів. Я Люблю Львів. P. s. Волинь ви готові зустрічати @lemarshrutka_official ??? Виїжджаємо", - прокоментувала кадри ведуча.

Леся Нікітюк захопила стильним цибулею в міні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники оцінили стильний лук Лесі та засипали її захопленими коментарями.

Десять ти красуня

Ух яка

Просто бахиня

Краса

Ти така гарна

Красуня

Яка файна

Львівська пані

Ох, Іванівна,яка ж ви гарна!!!!

Ти дуже приємна і красива і смішна

Класні фотки у вас !!!!

Леся ти як завжди прекрасна

Плаття Вам фантастично личить

Скріншот коментарів

Раніше стильна Леся Нікітюк показала найкрасивіше поле в Карпатах - Лавандову гору.