Спокуслива Леся Нікітюк в одному боді вбила витонченою фігурою

Довгонога Леся Нікітюк може собі дозволить з'являтися на публіці в провокативних вбраннях, що підкреслюють достоїнства її фігури, адже вона – володарка струнких модельних форм. Наприклад, під час поїздки в Париж телеведуча красувалася в сукні-піджаку від українського дизайнера Андре Тана – вона влаштувала цілу фешн-фотосесію на вулицях французької столиці. На сторінці в instagram теледіва вирішила опублікувати знімок погарячіше! Вона з'явилася перед шанувальниками в одному лише чорному боді без бретелей.

Судячи з усього, Леді Ле позує в готельному номері. За її спиною чітко видно стілець, на якому можна впізнати те саме плаття-піджак. Сама зірка застигла в розслабленій позі. Вона яскраво нафарбована – виразні очі і чіткий контур губ, волосся украдене в природні хвилі.

"Стоп кадр. Люблю випадкові фото", - підписала пікантний знімок Леся.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Її шанувальники не повірили в те, що ефектне фото може бути випадковим, але оцінили по достоїнству зовнішні дані і параметри зірки. Її навіть порівняли з актрисою з фільму "50 відтінків сірого", Дакотою Джонсон.

Леді Досконалість

Дуже сексуально

Барбі

Лялечка

Супер красуня

Ось що називається ноги від вух

Яка гарна Лесічка

Ти чудова

Ідеальна фігура

Леся, ти прекрасна!

Сильно!

Богиня

Леся, Ви на цьому фото дуже схожі на Дакоту Джонсон, а можливо, вона на Вас

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк кокетливо оголила плечі, позуючи на фоні Ейфелевої вежі з келихом вина. Схоже, саме це боді під шкіряні штани в той раз одягла зірка.