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Спокуслива Леся Нікітюк в одному боді вбила витонченою фігурою

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.10.2019 - 10:43
Спокуслива Леся Нікітюк в одному боді вбила витонченою фігурою
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Теледіва захопила мережа "ляльковою" зовнішністю

Довгонога Леся Нікітюк може собі дозволить з'являтися на публіці в провокативних вбраннях, що підкреслюють достоїнства її фігури, адже вона – володарка струнких модельних форм. Наприклад, під час поїздки в Париж телеведуча красувалася в сукні-піджаку від українського дизайнера Андре Тана – вона влаштувала цілу фешн-фотосесію на вулицях французької столиці. На сторінці в instagram теледіва вирішила опублікувати знімок погарячіше! Вона з'явилася перед шанувальниками в одному лише чорному боді без бретелей.

Судячи з усього, Леді Ле позує в готельному номері. За її спиною чітко видно стілець, на якому можна впізнати те саме плаття-піджак. Сама зірка застигла в розслабленій позі. Вона яскраво нафарбована – виразні очі і чіткий контур губ, волосся украдене в природні хвилі.

"Стоп кадр. Люблю випадкові фото", - підписала пікантний знімок Леся.

Спокуслива Леся Нікітюк в одному боді вбила витонченою фігурою

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Її шанувальники не повірили в те, що ефектне фото може бути випадковим, але оцінили по достоїнству зовнішні дані і параметри зірки. Її навіть порівняли з актрисою з фільму "50 відтінків сірого", Дакотою Джонсон.

  • Леді Досконалість
  • Дуже сексуально
  • Барбі
  • Лялечка
  • Супер красуня
  • Ось що називається ноги від вух
  • Яка гарна Лесічка
  • Ти чудова
  • Ідеальна фігура
  • Леся, ти прекрасна!
  • Сильно!
  • Богиня
  • Леся, Ви на цьому фото дуже схожі на Дакоту Джонсон, а можливо, вона на Вас

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк кокетливо оголила плечі, позуючи на фоні Ейфелевої вежі з келихом вина. Схоже, саме це боді під шкіряні штани в той раз одягла зірка.

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