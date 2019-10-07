Спокуслива Леся Нікітюк в одному боді вбила витонченою фігурою

Теледіва захопила мережа "ляльковою" зовнішністю
Довгонога Леся Нікітюк може собі дозволить з'являтися на публіці в провокативних вбраннях, що підкреслюють достоїнства її фігури, адже вона – володарка струнких модельних форм. Наприклад, під час поїздки в Париж телеведуча красувалася в сукні-піджаку від українського дизайнера Андре Тана – вона влаштувала цілу фешн-фотосесію на вулицях французької столиці. На сторінці в instagram теледіва вирішила опублікувати знімок погарячіше! Вона з'явилася перед шанувальниками в одному лише чорному боді без бретелей.
Судячи з усього, Леді Ле позує в готельному номері. За її спиною чітко видно стілець, на якому можна впізнати те саме плаття-піджак. Сама зірка застигла в розслабленій позі. Вона яскраво нафарбована – виразні очі і чіткий контур губ, волосся украдене в природні хвилі.
"Стоп кадр. Люблю випадкові фото", - підписала пікантний знімок Леся.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Її шанувальники не повірили в те, що ефектне фото може бути випадковим, але оцінили по достоїнству зовнішні дані і параметри зірки. Її навіть порівняли з актрисою з фільму "50 відтінків сірого", Дакотою Джонсон.
Скріншот коментарів
Раніше Леся Нікітюк кокетливо оголила плечі, позуючи на фоні Ейфелевої вежі з келихом вина. Схоже, саме це боді під шкіряні штани в той раз одягла зірка.