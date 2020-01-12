Спокуслива Каменських розбурхала мережу соковитими формами в бікіні

Настя Каменських в Мексиці невтомно демонструє свої курортні луки і заводить шанувальники відвертими пляжними фото, адже співачка без сорому показує апетитні і підтягнуті форми на камеру. Так вона попросила фанів допомогти визначитися з найяскравішим образом із зібраних в одному ролику. Артистка з'явилася в різних аутфітах, які відображали її настрій. На останньому кадрі вона відображена в купальнику лаймового кольору. Цей знімок Настя вирішила показати в деталях і опублікувала спекотне пляжне фото в Instagram.

Зірка вибрала купальник, що складається з крихітного топа і трусиків-бікіні з високим вирізом. Настя позує без мейкапу. Вона супроводила гаряче фото міркуваннями про жіночу енергетику і внутрішню силу.

"Емоції, почуття, відчуття, турбота, ніжність, любов, інтуїція, підтримка, жіночність, вміння насолоджуватися життям - це талант кожної жінки. Жіноча фізіологія, психіка, енергетика, тіло, внутрішній світ, сприйняття налаштовані саме на це. Жінка від природи володіє надзвичайною пластичністю, дивовижною сприйнятливістю, здатністю відчувати. І кожна з нас повинна розвивати в собі цей талант. Талант відчувати світ і оточуючих. Ми живемо у Всесвіті, яка наповнює енергією нас, а ми наповнюємо його. Адже саме від думок і дій залежить хід нашого життя і її розвиток навколо нас. Даруйте Всесвіту і кожній частинці посмішку, добро, радість, насолода, позитивну енергію", - поділилася філософськими роздумами Настя.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Фото повністю можна подивитися тут

Шанувальники достоинтву оцінили зовнішній вигляд Насті, а особливо детально вивчили її фігуру.

Красуня

Просто шикарна, наша Настуня!

Настя, ви - чудова!

Що вам, блін, не подобається в її фігурі?! Вона ідеальна! А глистом їй бути не потрібно, вона і так дуже красива

Навіть не віриться, що була раніше пампушка! Немає ні розтяжок, целюліту ні! Молодець

Яка соковита фігура

Як гарно сказано!

Чоловік не ревнує?

Ти така красива

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських показала свій ошатний образ в оксамитовій накидці з трендовим макіяжем і засвітила в кадрі Потапа.