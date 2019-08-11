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Спокуслива Джамала в прозорій блузі засвітила глибоке декольте


В таких нарядах відому співачку можна зустріти не часто

 Співачка Джамала, відома не тільки своїм неймовірним голосовим діапазоном і не типовою манерою виконання, але і тим, що не з'являється на публіці в провокаційних нарядах. Кримська співачка для залучення до своєї творчості використовує тільки талант і працездатність, і не поспішає оголятся на догоду шанувальникам.
 Тим не менш, зрідка Джамала балує своїх підписників чуттєвими кадрами, на яких можна розглянути чудову фігуру артистки. Так, нещодавно вона опублікувала у своєму Instagram спокусливий кадр, на якому позувала на тлі розписаної графіті стіни в прозорій блузі з чорної органзи, продемонструвавши досить глибоке декольте. Образ вийшов розслабленим і томним - Джамала закрила очі, а губи її застигли в напівпосмішці. Незвичним став і вибір брюк — на виконавиці можна помітити щільні чорні джинси з хуліганськими глибокими розрізами на колінах.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

 "Таааак і що тут у нас сьогодні за планом? День, а точніше вечір, який запам'ятається надовго", - підписала чуттєвий кадр зірка.

 Варто відзначити, що не дивлячись на всю сміливість образу, виконавиця все ж не залишилася в одній спідній білизні під невагомою блузою, а наділа під неї щільну чорну майку з широкими брителями.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники оцінили незвичайний образ знаменитості і під фото залишили захоплені коментарі:

  • Вау
  • Ви дуже красива, так тримати
  • Джамала релакс, ось і весь план
  • Красуня!
  • Дуже гарна
  • GOERGEOUS, AMAZING
 

 Варто відзначити, що бунтарські джинси з розрізами вже "взяли участь" в одному з недавніх образів співачки. Джамала поєднала їх з трендовою сорочкою в червону клітку і джинсового курткою оверсайз, створивши стильний стріт-стайл лук.

 Крім того, Джамала зачарувала ніжним фото зі своїм маленьким синочком.
 А ще співачка зізналася, що її синок першою вивчив її не пісню, а зовсім іншої української виконавиці.

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