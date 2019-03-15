Спокуслива Джамала у вбранні з пікантним вирізом захопила мережу

Співачка влаштувала фотосесію в оригінальному ансамблі від українського дизайнера

Украинская певица Джамала, которая умилила сеть душевным фото мужа и маленького сыночка, появилась перед подписчиками в пикантном образе от украинского дизайнера. Являясь прекрасной мамой и великолепной певицей, она умеет быть эффектной и женственной, лишний раз доказав это своим новым фото, опубликованном в Instagram. Звезда позирует в наряде от украинского дизайнера с эффектным вырезом на спине.

Она надела оригинальный аннсамбль, состоящий из фатиновой черной юбки и необычного удлиненного пиджака от бренда Artem Klimchuk. Певица сидит на туалетном столике с подсветкой, а в зеркальном отражении отчетливо видно оголенную спину артистки. Глубокое декольте пиджака подчеркивает бюст знаменитости.

"Я приняла участие в съемках "95 квартала" с песней "Solo", - подписала снимок Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонников восхитило фото звезды, а особенно ее эффектный образ, и они не удержались от комплиментов.

"Просто роскошная", "Идеальная", "Королева. Очень красивое фото!", "Какая красивая", "Богиня", "Грациозная", "Прекрасная", - писали комментаторы.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

В "сториз" знаменитость опубликовала еще несколько снимков из закулисья, а также покрасовалась в стильном белом брючном костюме в полоску, в котором отправилась на открытие выставки-ретроспективы лучших коллекционных нарядов Chloé Couture, которая проходит в Киеве в Национальном художественном музее Украины.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что Джамала рассказала о своей плодотворной поездке на остров Бали, где работала в уединной студии над новым альбомом, но скучала за мужем и сыном.

К слову, Джамала недавно побывала в Польше, где "засветилась" в эффектном красном костюме от бренда Jatual Paris. На снимках улыбчивая артистка запечатлена с букетом тюльпанов.