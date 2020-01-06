Спокуслива блондинка: Кайлі Дженнер підкорила мережу новим пікантним образом

Кайлі Дженнер - одна з найбільш обговорюваних особистостей в світі, яка не втомлюється дивувати своїх шанувальників. Нещодавно 22-річна красуня стала наймолодшою ​​мільярдеркою в світі, обійшовши навіть Марка Цукерберга. Такого звання вона досягла завдяки компанії з виробництва косметики. Кайлі обожнює свій бренд і намагається доводити кожну свою лінію до досконалості.

Але спекотна красуня звикла виділятися не тільки своїми кар'єрними досягненнями. Чи не менше уваги привертають її численні образи, які вона публікує в соцмережах. Останнім часом Кайлі стала створювати цілі добірки луків на вихід, демонструючи почуття стилю і любов до незвичайних поєднань. Але любов до відвертого і часом зухвалого вбрання також нікуди не поділася.

Кайлі підкорила новим образом (фото: instagram.com/kyliejenner)

Наприклад, днями вона буквально підірвала мережу ефектним луком, який склало сіре міні-плаття з блакитним візерунком, яскраво-жовта сумочка під крокодилячу шкіру, а також босоніжки на високих підборах. З аксесуарів вона вибрала золотий браслет, годинник з каменями і великі сережки. Але незвичайним образ дівчини зробили не всі ці розкішні речі.

Знаменита брюнетка вирішила вкотре поекспериментувати з кольором волосся, перетворившись в яскраво-жовту блондинку. Скоріше за все, це перший етап фарбування, і скоро волосся стане стильного холодного відтінку. Але навіть зараз виглядає Дженнер вельми яскраво і спокусливо.

Кайлі з сестрами (фото: instagram.com/kyliejenner)

До слова, нещодавно ще одна сестра з популярного в усьому світі сімейства на деякий час перейшла «на світлу сторону». Восени Кендалл Дженнер красувалася зі світлим волоссям. Але вистачило її ненадовго, і незабаром гаряча брюнетка знову повернулася «до коріння».

Цікаво також, що останнім часом Кайлі знову вибилася в лідери за кількістю фоловерів серед своїх сестер. Ще недавно Кім випереджала всіх зі своїми 155-ма мільйонами. Зараз же Кайлі на один мільйон випереджає старшу сестру. Кажуть, такий стрибок спровокувало загальне чорно-біле фото, де блищали Кім, Кайлі, Кортні, Хлої, а також малятко Норт.