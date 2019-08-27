Спокусила всіх: Тіна Кароль в топі і облягаючій спідниці "запалила" під хіт "Вабити"

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Разом з Кароль танцювали також Руслан Сенічкін та Людмила Барбір

Тіна Кароль продовжує захоплювати шанувальників все новими і новими рекордами свого хіта - україномовна пісня "Вабити", яку Кароль презентувала 22 серпня. І хоча з дня офіційної презентації пройшли лічені дні, нова композиція зібрала вже понад 2,2 млн переглядів на youtube-каналі української виконавиці. І продовжує збирати сотні переглядів щодня!

При цьому сама співачка тепер з величезним задоволенням представляє нову пісню скрізь, де тільки можливо!

Наприклад, під час першого ефіру шоу Танці з зірками, який гучно стартував минулої неділі, 25 серпня, Кароль також вийшла на паркет, щоб презентувати пісню "Вабити". Зазначимо, що Тіна Кароль була також і ведучою прямого ефіру! А пару їй склав ведучий Юрій Горбунов.

Після гучної презентації на Танцях з зірками Тіна вирішила не зупинятися. І представила свій хіт під час ранкового ефіру шоу "Сніданок з 1+1" 27 серпня! При цьому на своїй сторінці в мережі instagram співачка вже опублікувала відео!

"Тіна Кароль - Вабити (Сніданок з 1+1)" - лаконічно звучить підпис до відео.

Відео: instagram.com/tina_karol

Звернемо також увагу і на вбрання співачки, яке вона підібрала для прямого ефіру, під час ранкового шоу. Так, образ Тіни Кароль цілком відповідав її новій композиції. Наряд вийшов в міру спокусливим. Кароль блищала перед камерами в короткому синьому топі з кокетливими гудзиками спереду. Також образ довершувала атласна облягаюча спідниця. На ніжках - чорні босоніжки.

До речі, на опублікованих знімках співачка позує з телеведучими проекту "Сніданок з 1+1" - Руслан Сенічкін і Людмила Барбір. І до речі, Барбір - також учасниця нового сезону Танці з зірками 2019!

Тіна Кароль на презентації своєї нової пісні "Вабити" в студії "1+1" (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Тіни також поспішили прокоментувати її нове відео:

"Звабила всіх і мене теж"

"Відірвалася по повній"

"Ну яка ж ти класна, аааа"

"Реально, вже всіх "звабила""

“Спасибі за таке чарівне початок дня. Нормер бомбічний. Ефір круту"

"Пісня просто бомбезний, у мене немає слів"

"Сонечко, крізь похмуре небо, зарядила гарним настроєм з самого ранку"

"Ай, я кайфую від тебе кайфової"

Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль підкорила розкішним вбранням на День Незалежності. Співачка виконала Гімн України під час офіційних заходів у центрі Києва.