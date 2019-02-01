"Збираю промінчики тепла": Віра Брежнєва підкорила яскравим пляжним фото

Артистка продовжує насолоджуватись відпочинком на райських островах

Известная украинская певица и актриса Вера Брежнева, которая недавно рассекретила, с кем резвится на Мальдивах - и это вовсе не ее супруг Константин Меладзе - поделилась с поклонниками красочным снимком с райских островов. К слову, отдохнуть именно на этом архипелаге было давней мечтой артистки.

На своей странице в Instagram Вера опубликовала фото, на котором позирует на пляже в слитном купальнике на фоне лазурной воды. В руках звезда держит широкополую соломенную шляпу.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"Ровно месяц остался до нашего тура, который начинается с города Томск, а пока, последний день собираю лучики тепла, чтобы согревать вас на концертах", - прокомментировала исполнительница.

Еще одним ярким фото она поделилась в "историях" своего аккаунта.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Поклонники звезды восхитились ее красотой и стройной фигурой, а также наперебой интересуются, когда же Брежнева посетит с концертом именно их город.

"Самая красивая женщина в наших телевизорах";

"Вера, ты самая восхитительная во вселенной!!!";

"Как бы мне в свои 33, оставаться такой восхитительной красоткой, как вы ааааа?! В чем же секрет?";

"Заряд энергии и позитива продолжается)";

"Сколько же на этом фото позитива!!! Верочка, спасибо вам за вдохновение";

"Шляпка! Вы шикарны)) смотрю на вас и ем меньше, спасибо", - делятся фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, шикарная Вера Брежнева впечатлила стильным пляжным look'ом на Мальдивах.

К слову, по прибытию на Мальдивы Веру Брежневу восхитила не только островная райская красота, а также впечатлили условия в отеле – ванна артистки стояла на улице, что стало приятным дополнением для отличного отдыха.

Видео: РБК-Украина