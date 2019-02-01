"Збираю промінчики тепла": Віра Брежнєва підкорила яскравим пляжним фото

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Артистка продовжує насолоджуватись відпочинком на райських островах

Відома українська співачка і актриса Віра Брежнєва, яка нещодавно розсекретила, з ким відпочиває на Мальдівах - і це зовсім не її чоловік Костянтин Меладзе - поділилася з шанувальниками барвистим знімком з райських островів. До речі, відпочити саме на цьому архіпелазі було давньою мрією артистки.

На своїй сторінці в Instagram Віра опублікувала фото, на якому позує на пляжі в злитному купальнику на тлі блакитної води. В руках зірка тримає крислатий солом'яний капелюх.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

"Рівно місяць залишився до нашого туру, який починається з міста Томськ, а поки, останній день збираю промінчики тепла, щоб зігрівати вас на концертах", - прокоментувала співачка.

Ще одним яскравим фото вона поділилася в "історіях" свого облікового запису.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Шанувальники зірки захоплювалися її красою і стрункою фігурою, а також навперебій цікавляться, коли ж Брежнєва відвідає з концертом саме їхнє місто.

"Найкрасивіша жінка в наших телевізорах";

"Віра, ти сама чудова у всесвіті!!!";

"Як би мені у свої 33, залишатися такою чудовою красунею, як ви ааааа?! У чому ж секрет?";

"Заряд енергії та позитиву триває)";

"Скільки ж на цьому фото позитиву!!! Вірочка, спасибі вам за натхнення";

"Капелюшок! Ви шикарні)) дивлюся на вас і їм менше, спасибі", - діляться фолловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, шикарна Віра Брежнєва вразила стильним пляжним look'ом на Мальдівах.

До речі, по прибуттю на Мальдіви Віру Брежнєву захопила не тільки острівна райська краса, а також вразили умови в готелі – ванна артистки стояла на вулиці, що стало приємним доповненням для відмінного відпочинку.

Відео: РБК-Україна