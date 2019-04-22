"Знову заміж": Катя Осадча в білосніжній сукні зачарувала у фіналі Голос країни 9

Финальний, 14-й випуск, шоу Голос країни 9 сезон завершився 21 квітня. "Гарячий" суперфінал вивів на сцену, як зазвичай, чотири виконавця: Андрій Хайят, Карина Арсентьєва, Вікторія Олейник і Оксана Муха. У підсумку, за результатами глядацького голосування, перемогу в 9 сезоні Голос країни здобула одна з фавориток шоу – Оксана Муха зі своїм ніжним народним вокалом. Зазначимо, що дівчину вже встигли назвати "другию Квіткою Цісик".

Однак крім переможниці шоу і голосування, глядачі шоу також обговорювали і вихід незмінних ведучтх– зіркову пару Катя Осадча та Юрій Горбунов. При цьому до суперфіналу іменита українська телеведуча підготувалася на всі 100%.

Катя Осадча з'явилася на сцені проекту в розкішній вечірній сукні білосніжного кольору. З довгою спідницею в підлогу і розрізом до середини стегна, з відкритими плечима, корсетом – Осадча виглядала немов наречена. Більш того, сукня рясно було декоровано паєтками. Так що телеведуча в прямому сенсі блищала на сцені 14-го випуску Голос країни 9.

Свій розкішний вечірній образ Осадча доповнила срібними туфлями-човниками на шпильці.

Волосся було покладено в акуратну зачіску: рівний проділ, об'ємні локони. Лаконічні прикраси та вечірній макіяж довершили незрівнянний вихід Осадчої.

Катя Осадча на сцені суперфіналу шоу Голос країни 9 (фото: instagram.com/kosadcha)

Традиційно Осадча встигла зробити кілька яскравих фото на пам'ять. Наприклад, посидіти на кріслі одного з членів журі проекту – Дмитра Монатіка.

Осадча навіть жартома зауважила, мовляв, поки Монатіка немає на місці в перерві, телеведуча гріє його крісло.

Образ Каті Осадчої під час суперфіналу шоу Голос країни 9 (фото: instagram.com/kosadcha)

Зазначимо, що неділя 21 квітня для Осадчої видалася дуже насиченим днем. Адже до того, як провести онлайн Голосу країни телеведуча встигла провести і Вербну неділю. Так, на своїй instagram-сторінці світська левиця активно публікувала відео з церкви. А також зробила фото, на якому позує з букетом верби.

Крім того, до цього Осадча зізналася своїм підписниккам, що переживає останнім часом дуже насичені і навіть напружені будні. Низку днів телеведуча назвала справжнім світським марафоном".