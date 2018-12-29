"Карколомні ноги": Полякова заінтригувала фанатів знімком без білизни

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

Фани в захваті від довгих ніг української співачки

Фанати досі не перестають дивуватися довжині ніг Олі Полякової. Українська артистка в черговий раз заінтригувала фанатів оголеними ногами, на цей раз на ній тільки колготки. Спокусливий знімок артистка розмістила в своєму Instagram.

На знімку Полякова зображена сидячою на барному стільці в колготках, коричневих "човниках", укороченій білій блузці з головним убором такого ж кольору.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

Відома співачка в підписі до світлини анонсувала випуск спеціальної колекції колготок при співпраці з українським брендом.

Фани в захваті від свіжого знімка артистки. У багатьох просто відняло дар мови від захоплення.

"Як завжди шикарна... а ці ніжки, аааах", "Класна!!!", "Шикарна жінка", "У Вас чарівні ніжки!", "Очманіти!!!", "Клас! Як завжди неперевершена наша Олечка! З наступаючим Новим роком!", "Які ноги!!!", "Блін, яка Ви красива!!!!" — пишуть фанати.

Дехто з фанатів Полякової розсекретили таємний відпочинок артистки. Одна з прихильниць разом з співачкою в одному літаку поверталася 28 грудня в Україну.

"Вчора летіла з вами Оля в одному літаку з Женеви, ви красуня", — пише Юлія.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, що Оля Полякова розповіла про свою незвичайну мрію.

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Відео: РБК-Україна