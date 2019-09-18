"Неймовірна": Надя Дорофєєва захопила природною красою без макіяжу

Надя Дорофєєва - та ще модниця, і регулярно захоплює своїх шанувальників стильними і трендовими аутфитами, крім того, у співачки є свій концепт-стор одягу від корейських брендів. Вона із задоволенням сама демонструє найбільш ефектні і яскраві вбрання, виступаючи в ролі моделі. Однак іноді артистці хочеться відпочити від ролі ікони стилю і вона влаштовує собі день зручного одягу і обличчя без макіяжу.

Саме таким ніжним фото Надя і поділилася на своїй Instagram-сторінці. Учасниця групи "Время и Стекло" зробила селфи в машині, на якому зображена в сортивному худі, з розпатланим волоссям і без грама косметики на обличчі.

"День без макіяжу", - прокоментувала Дорофєєва англійською мовою.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фолловери співачки залишилися в захваті від її природної краси і засипали дівчину компліментами. Деякі навіть попросили її поділитися своїми секретами догляду за шкірою, які дозволяють їй так приголомшливо виглядати.

Без майка виглядаєш так само шалено красиво. Не дарма кажуть, що красивому людині все підходить

Біллі Айлиш схожа

Коли Вова сказав чекати в машині

Яка гарна

Без макіяжу ти як квіточка. Прекрасна і чарівна. Красуня як завжди

Шикарна без макіяжу. І з макіяжем теж. Будь-яка найкраща

Все одно краща

Надь, ти така сногшибательная, хоч з макіяжем, хоч без ! З кожною секундою ти стаєш все красивіше і красивіше ! Красуня

Без макіяжу ти дуууже красива

Ти найкраща. Особливо коли посміхаєшся

Без макіяжу дуже красива

Давно не бачила тебе без макіяжу

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Дорофєєва заінтригувала мережу пікантним фото з Дантесом. Співачка позує у нього на руках і коментує - "Ой, що буде!"

Раніше Надя Дорофєєва блиснула пружними формами в облягаючому спортивному костюмі на відео з репетиційної бази.