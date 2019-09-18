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"Неймовірна": Надя Дорофєєва захопила природною красою без макіяжу

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Співачка поділилася милим селфи з машини

Надя Дорофєєва - та ще модниця, і регулярно захоплює своїх шанувальників стильними і трендовими аутфитами, крім того, у співачки є свій концепт-стор одягу від корейських брендів. Вона із задоволенням сама демонструє найбільш ефектні і яскраві вбрання, виступаючи в ролі моделі. Однак іноді артистці хочеться відпочити від ролі ікони стилю і вона влаштовує собі день зручного одягу і обличчя без макіяжу.

Саме таким ніжним фото Надя і поділилася на своїй Instagram-сторінці. Учасниця групи "Время и Стекло" зробила селфи в машині, на якому зображена в сортивному худі, з розпатланим волоссям і без грама косметики на обличчі.

"День без макіяжу", - прокоментувала Дорофєєва англійською мовою.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фолловери співачки залишилися в захваті від її природної краси і засипали дівчину компліментами. Деякі навіть попросили її поділитися своїми секретами догляду за шкірою, які дозволяють їй так приголомшливо виглядати.

  • Без майка виглядаєш так само шалено красиво. Не дарма кажуть, що красивому людині все підходить
  • Біллі Айлиш схожа
  • Коли Вова сказав чекати в машині
  • Яка гарна
  • Без макіяжу ти як квіточка. Прекрасна і чарівна. Красуня як завжди
  • Шикарна без макіяжу. І з макіяжем теж. Будь-яка найкраща
  • Все одно краща
  • Надь, ти така сногшибательная, хоч з макіяжем, хоч без ! З кожною секундою ти стаєш все красивіше і красивіше ! Красуня
  • Без макіяжу ти дуууже красива
  • Ти найкраща. Особливо коли посміхаєшся
  • Без макіяжу дуже красива
  • Давно не бачила тебе без макіяжу

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Дорофєєва заінтригувала мережу пікантним фото з Дантесом. Співачка позує у нього на руках і коментує - "Ой, що буде!"

Раніше Надя Дорофєєва блиснула пружними формами в облягаючому спортивному костюмі на відео з репетиційної бази.

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