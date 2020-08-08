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Знизу чи зверху? Катя Осадча в шортах звела з розуму засмаглими ніжками і спантеличила мережу

Субота 08 серпня 2020 14:39
Знизу чи зверху? Катя Осадча в шортах звела з розуму засмаглими ніжками і спантеличила мережу
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Ведуча попросила допомоги у шанувальників

Катя Оадчая разом з чоловіком Юрієм Горбуновим і двома синами (Іллєю та Іваном) відправилася на розкішний турецький курорт, де оселилася на віллі. Вона щодня насолоджується ласкавим сонцем, купається в морі і не забуває про шоколадному засмагу. Схоже, в останньому теледіва відмінно досягла успіху. На свіжих фото Катя демонструє не тільки смагляве тіло, але і стрункі довгі ніжки в шортах.

Так, ведуча позувала на пляжі біля підніжжя скель в майці з оригінальним принтом, зручних спортивних шортах, в капелюсі, сонячних окулярах і з кокетливим прикрасою на шиколотке – браслетом з мушель. Вона зробила відразу два кадри з різних ракурсів, продемонструвала прихильникам фігуру з усіх сторін.

"Погляд знизу і зверху. Яка світлина краща 1 чи 2?" - запитала ведуча.

Знизу чи зверху? Катя Осадча в шортах звела з розуму засмаглими ніжками і спантеличила мережу

Знизу чи зверху? Катя Осадча в шортах звела з розуму засмаглими ніжками і спантеличила мережу

Катя Осадча позувала на скелястому березі під час відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)

Думки підписників зірки розділилися, але вони зійшли сь на те, що Катя чарівна, як її не фотографуй.

  • З обох сторін гарно, але знизу ніжки кращі
  • 1 краще, видно обличчя
  • 1 супер. В захваті від тебе
  • Обидві світлини дуже - дуже гарні
  • Краса з усіх боків
  • З такими ніжками, як у вас, будь який ракурс шикарний!
  • Гарні обидві
  • Катюша, з такою фігурою, Ви прекрасні під будь-яким нахилом і кутом
  • 1, однозначно! Ви така гарна! Неперевершена!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча освоїла новий для себе вид водного спорту і покаталася на Сап-дошці.

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Новини України Катя Осадча
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