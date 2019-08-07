Знижує апетит: дієтолог назвала корисне масло для схуднення

Експерт назавала масло, яке допомагає приборкати апетит і схуднути
Рослинні олії можуть не тільки урізноманітнити рцион, але і принести чимало користі. Професійний дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова стверджує, що, наприклад, лляна олія корисна для жіночого здоров'я, а також може прийти на допомогу тим, хто худне. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
Лляне масло і насіння льону дуже корисні, особливо для жіночого здоров'я, а також незамінні для тих, хто бажає нормалізувати свою вагу.
Масло отримують з насіння льону холодним пресуванням (у насінні льону міститься до 48 %). Саме за технологією холодного віджимання масло зберігає свої цілющі властивості і може використовуватися в лікарських цілях.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Олія з насіння льону може мати колір від коричневого до золотистого (залежно від ступеня очистки). Воно має невеликий термін зберігання, якщо початок гірчити, то вже його не варто.
За біологічної цінності олія з насіння льону займає перше місце серед інших харчових рослинних масел і містить масу корисних для організму речовин (поліненасичені кислоти, вітаміни F, A, E, B, K, насичені жирні кислоти (10% складу). Лляна олія - джерело рослинних Омега 3.
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Плюси вживання лляної олії:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ефективно при нормалізації ваги! Регулює ліпідний обмін, знижує рівень "поганих" жирів, нормалізує роботу кишечника, допомагає знизити апетит, стимулюючи центр насичення.
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