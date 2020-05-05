Знімає житло і ходить до психолога: Володимир Остапчук відверто розповів про життя після розлучення

Особисте життя телеведучого Володимира Остапчука активно обговорюється в мережі і пресі - минулої осені він розлучився зі своєю дружиною Оленою Войченко, з якою у них двоє дітей, і відразу ж закрутив новий роман. Іноді шоумен публікує в мережі фото і відео з жіночою рукою або навіть ніжками, за що тут же піддається черговій хвилі критики, хоча нічого конкретного про свою обраницю не розкриває. В інтерв'ю Люкс ФМ Володимир розповів про своє життя після розлучення, яке вони офіційно оформили 6 березня, проте розійшлися з екс-дружиною ще 8 місяців тому.

За словами ведучого, зараз він знімає собі житло, так як обидві квартири залишив колишній сім'ї.

"Зараз я знімаю житло в Києві, оскільки дві квартири залишив колишній дружині з дітьми. Тому щомісяця мені потрібно близько чотирьох тисяч доларів, щоб добре себе почувати. Крім того, я не люблю позичати або брати у когось гроші. Можливо, через це в мене немає друзів (сміється)", - заявив Остапчук.

Про своє особисте життя він як і раніше вважає за краще не поширюватися.

"Стосовно мого особистого життя… Як тільки вирішу, що дійсно готовий розповісти про нього, то одразу це зроблю. Знаєте, уже навіть соромно, що мого особистого життя так багато в ЗМІ", - каже шоумен.

Фото: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Володимир чесно зізнався, що після розлучення він звернувся за допомогою до психолога.

"Якщо бути відвертим, то після розлучення, у лютому, почав ходити до психолога. У мене зараз такий етап – я як пазл, який потрібно заново скласти. Я не бачу сенсу відповідати на гнівні коментарі в соцмережах. Себе дратувати? Навіщо? Я собі нормально, щасливо живу. Я знаю правду. У чужій родині сторонній ніколи не дасть ладу. Люди, щасливі, задоволені своїм життям, не пишуть хейт у соцмережах. А ті, хто так робить, просто чіпляють ярлики, намагаючись позбутися своїх страхів і комплексів. Вони щосили намагаються зробити «козлом отпущения» когось, але тільки не себе", - розповів ведучий.

За словами батька двох дітей, його син і дочка не вважають його зіркою - і це правильно.

"Я мрію про щасливе, безтурботне дитинство своїх дітей, щоб вони довше залишалися дітками. Дехто з артистів створює для малечі блоги, сторінки в Instagram ледь не з 6 років. Починають вселяти їм думку, що вони – донька/син відомої людини. Думаю, цього не варто робити, адже дітки повинні мати нормальне дитинство, без соцмереж. Вони й так там сидять. А якщо ці акаунти створюють дорослі для заробітку, то хочеться запитати: "Що ви, батьки, не можете заробити грошей?". Не розумію цього.

Фото: Володимир Остапчук з дітьми (instagram.com/vova_ostapchuk)

Так, мої діти знають, що їхній тато працює на телебаченні, що його можуть упізнати на вулиці. Але не вважають свого татка зіркою, власне, як і він сам. Я проти того, щоб діти вважали себе дітьми знаменитостей, мовляв, їм усе дозволено. Це робить їх зіпсованими", - упевнений Остапчук.

Нагадаємо, раніше колишня дружина Володимира Остапчука вперше прокоментувала його новий роман.