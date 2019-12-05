Снігуронька "з вогником": Тіна Кароль у "пристрасному" образі засвітила розкішне декольте

Співачка позувала в оточенні Дідів Морозів
Тіну Кароль закружляла передсвяткова метушня – в останній місяць року у співачки запланована низка новорічних концертів, а також різних заходів. Наприклад, нещодавно українська поп-діва блищала на церемонії M1 Music Awards-2019 і змінила разу три кутюрних вбрання. Так, співачка з'явилася на концерті "Ніч суперхітів" в київському Палаці "Україна" в елегантній сукні яскраво-червоного кольору із пікантними деталями – глибоким декольте і розрізом.
Компанію артистці склав шоу-балет "Freedom ballet" і сучасні стильні і моложаві "Діди Морози". Співачка позувала в оточенні святково одягнених танцюристів.
Фото: Тина Кароль и Freedom ballet (instagram.com/tina_karol)
Волосся Тіна уклала в пружні локони, а макіяж був зроблений з акцентом на фірмові червоні губи. Вона доповнила образ блискучими туфлями в тон вбрання на тонкій шпильці. В якості прикраси – вишукана каблучка з "пензликом".
Фото: Тіна Кароль і Freedom ballet (instagram.com/tina_karol)
У шанувальників поп-діви перехопило дух від її пристрасного яскравого образу, вони навіть встигли назвати Тіну "Снігуронькою "з вогником ".
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Нагадаємо, що Тіна Кароль спокусила чуттєвим фото в купальнику. Пікантності знімку додавали мокре волосся і пристрасний вираз обличчя зірки.
Нагадаємо, Тіна Кароль чесно зізналася, чому її син Веніамін навчається далеко від рідного дому і мами.