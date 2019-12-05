Снігуронька "з вогником": Тіна Кароль у "пристрасному" образі засвітила розкішне декольте

Тіну Кароль закружляла передсвяткова метушня – в останній місяць року у співачки запланована низка новорічних концертів, а також різних заходів. Наприклад, нещодавно українська поп-діва блищала на церемонії M1 Music Awards-2019 і змінила разу три кутюрних вбрання. Так, співачка з'явилася на концерті "Ніч суперхітів" в київському Палаці "Україна" в елегантній сукні яскраво-червоного кольору із пікантними деталями – глибоким декольте і розрізом.

Компанію артистці склав шоу-балет "Freedom ballet" і сучасні стильні і моложаві "Діди Морози". Співачка позувала в оточенні святково одягнених танцюристів.

Фото: Тина Кароль и Freedom ballet (instagram.com/tina_karol)

Волосся Тіна уклала в пружні локони, а макіяж був зроблений з акцентом на фірмові червоні губи. Вона доповнила образ блискучими туфлями в тон вбрання на тонкій шпильці. В якості прикраси – вишукана каблучка з "пензликом".

Фото: Тіна Кароль і Freedom ballet (instagram.com/tina_karol)

У шанувальників поп-діви перехопило дух від її пристрасного яскравого образу, вони навіть встигли назвати Тіну "Снігуронькою "з вогником ".

Неймовірні

Снігуронька у вас з вогником

Така витончена, просто щелепа впала на підлогу

Класнюча, новорічний настрій з'явився одразу

Красуня

Які яскраві фото

Червона Королева Тіна

Красуня наша посередині Тіночка, ти Супер Милашка

Неймовірна красуня

Неможливо відірвати погляд

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль спокусила чуттєвим фото в купальнику. Пікантності знімку додавали мокре волосся і пристрасний вираз обличчя зірки.

Нагадаємо, Тіна Кароль чесно зізналася, чому її син Веніамін навчається далеко від рідного дому і мами.