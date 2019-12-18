Дивилася на курку-гриль: Олена Кравець жорстко помстилася Катерині Кухар

Олена Кравець (фото: kvartal95.com)

Кравець знайшла спосіб, щоб помститися Кухар за шоу Танці з зірками 2019

Уже цієї суботи о 20:15 в ефірі "1+1" вийде перший передсвятковий випуск проекту "Жіночий Квартал". У шоу буде чимало яскравих номерів на тему сімейних відносин, а також мініатюр із залученням відомих персон. Так, в одній з них візьме участь знаменита українська балерина Катерина Кухар. За сюжетом номеру, героїня Олени Кравець,яка раніше вразила спільним фото з Усиком, запросить її до верстата, щоб та продемонструвала свої хореографічні здібності і навіть розтяжку.

При цьому Кравець не зможе втриматися і не відповісти нарешті на всю ту критику, яку чула свого часу від Кухар у телевізійному шоу "Танці з зірками":

"Ваш танець, Катя, нагадав мені моє дитинство, як я стояла і дивилася на курку-гриль. Так ось, навіть курка була цікавішою, там хоча б скоринка змінювалася", – скаже Олена Кравець Катерині Кухар на очах у всіх глядачів. Але у балерини – відмінне почуття гумору, тому критику Кравець вона сприйняла з розумінням і посмішкою:

"Я – суддя на міжнародних танцювальних фестивалях, в шоу "Танці з зірками", в "Лізі Сміху"... Іноді навіть на вулиці люди просять розсудити їх. Але "Жіночий Квартал" підніс мені сюрприз і влаштував гумористичний батл – це для мене абсолютно новий досвід. Дуже вдячна дівчаткам з "Жіночого Кварталу" за їх гарний настрій, позитивну атмосферу і чудове почуття гумору", – сказала вже після зйомок Катерина Кухар.

Катерина Кухар і Олена Кравець на сцені шоу "Жіночий квартал" (фото: прес-служба)

В іншій мініатюрі, де дії розгортаються у пункті МНС у Буковелі, актриси Ірина Сопонару і Валерія Товстолєс з'являться на сцені у лижному спорядженні, але тільки лише в купальниках. Що цікаво, в реальному житті Сопонару ще жодного разу не каталася ні на лижах, ні на сноуборді.

"Більш того, я навіть жодного разу в житті не була в Буковелі на відпочинку, тільки по роботі, – зізнається актриса "Жіночого Кварталу". – Чесно кажучи, я не дуже люблю зиму – в цьому плані, я завжди віддам перевагу пляжу, а не горам. Але саме в цьому році у мене нарешті, може, з'явиться можливість спробувати свої сили і встати на борд. Мене запросили на один фестиваль, де я хочу позайматися з інструктором". До речі, за словами Сопонару, в дитинстві вона любила інший зимовий вид спорту, а саме катання на ковзанах: "Зараз же я можу сходити на каток хіба що раз за зиму. Адже з віком у мене з'явилася якась параноя – що в мене на ковзанці хтось може врізатися, і що я впаду. Чомусь, коли я була дитиною, я про це ніколи не замислювалася".

Не пропустіть – новий випуск "Жіночого Кварталу" вже цієї суботи на "1+1"!

Нагадаємо, раніше Олена Кравець згадала про перше побачення з чоловіком і розповіла про сімейну традицію.