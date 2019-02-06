Смішно і відверто: Надя Дорофєєва оригінально похвалилася новим рекордом

Співачка проявила оригінальність і почуття гумору
Надя Дорофєєва з гумором і одночасно "гаряче" поділилася зі своїми підписниками черговим творчим рекордом. Її спільна відеоробота з Дімою Монатіком (MONATIK) — хіт "Глубоко" — вже зібрала на YouTube більше 50 млн переглядів.
Зазначимо, що кліп на пісню "Глубоко" Дорофєєва і Монатік представили влітку 2018 року. Зйомки яскравого кліпу проходили в Каннах. При цьому деякі кадри для промоційного ролика проходили біля розкішного готелю "Карлтон інтерконтінентал". Тоді Дорофєєва позувала у відвертому купальнику. Власне, одним з фото з бекстейджа цієї зйомки Надя і поділилася на своїй сторінці.
Надя Дорофєєва та Діма Монатік під час зйомок кліпу "Глубоко" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
При цьому фото вийшло одночасно і смішним, і відвертим. На ньому в смішний позі відображена фотограф Tañu Muiño.
"Tañu Muiño, я не могла не викласти це фото і не приурочити до наших 50,000,000 переглядів Глубоко "... Інакше було б нудно!" — з посмішкою підписала знімок Дорофєєва.
MONATIK & Надя Дорофєєва - Глубоко...
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Нагадаємо, раніше в опитуванні LITE ми пропонували вибрати кращий бунтарський образ Дорофєєвої.
Також відзначимо, що Надя Дорофєєва та Олександра Кучеренка з'явилися в однакових вбраннях на Українському тижні моди.