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Смішно і відверто: Надя Дорофєєва оригінально похвалилася новим рекордом

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.02.2019 - 10:01
Смішно і відверто: Надя Дорофєєва оригінально похвалилася новим рекордом
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка проявила оригінальність і почуття гумору

Надя Дорофєєва з гумором і одночасно "гаряче" поділилася зі своїми підписниками черговим творчим рекордом. Її спільна відеоробота з Дімою Монатіком (MONATIK) — хіт "Глубоко" — вже зібрала на YouTube більше 50 млн переглядів.

Зазначимо, що кліп на пісню "Глубоко" Дорофєєва і Монатік представили влітку 2018 року. Зйомки яскравого кліпу проходили в Каннах. При цьому деякі кадри для промоційного ролика проходили біля розкішного готелю "Карлтон інтерконтінентал". Тоді Дорофєєва позувала у відвертому купальнику. Власне, одним з фото з бекстейджа цієї зйомки Надя і поділилася на своїй сторінці.

Надя Дорофєєва та Діма Монатік

Надя Дорофєєва та Діма Монатік під час зйомок кліпу "Глубоко" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

При цьому фото вийшло одночасно і смішним, і відвертим. На ньому в смішний позі відображена фотограф Tañu Muiño.

"Tañu Muiño, я не могла не викласти це фото і не приурочити до наших 50,000,000 переглядів Глубоко "... Інакше було б нудно!" — з посмішкою підписала знімок Дорофєєва.

MONATIK & Надя Дорофєєва - Глубоко...

Дорофєєва

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше в опитуванні LITE ми пропонували вибрати кращий бунтарський образ Дорофєєвої.

Також відзначимо, що Надя Дорофєєва та Олександра Кучеренка з'явилися в однакових вбраннях на Українському тижні моди.

"Нас вже 4 мільйона!": Дорофєєва в незвичайному вбранні подякувала фанам за любов "Лице тигриці": стильна Надя Дорофєєва надихнула новим умиротвореним фото
Новини України Надя Дорофеєва
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