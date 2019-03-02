Сміливо! Онучка Софії Ротару здивувала пікатним фотосетом

Починаюча модель постала перед шанувальниками у спокусливому вигляді

Очаровательная внучка легендарной певицы Софии Ротару, модель и начинающая певица, недавно представившая свой второй сольный трек, Соня Евдокименко побаловала подписчиков в Instagram пикантными кадрами, сделанными в Париже.

Судя по отметкам, снимки были сделаны в роскошном отеле Four Seasons George V. На одном из фото 17-летняя София сидит за накрытым столом в номере. Она облачена лишь в белоснежный халат, пикантно оголив одно плечо и частично грудь.

На другом кадре юная красотка расположилась в халате у бассейна, под ним виднеется черный купальник. Она будто невзначай демонстрирует на камеру стройные длинные ножки, сидя на мягком кресле-шезлонге.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Также Соня показала прогулку по столице Франции, позировав у главной туристической достопримечательности – Эйфелевой башни. Девушка в развивающемся легком платье молочного цвета с разрезом до бедра и классическом светло-миндальном тренче демонстрирует бесконечные ноги. Судя по подписи, София отправилась к парижской достопримечательности после показа бренда Ann Demeulemeester.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Подписчики юной модели пришли в восторг от увиденного. Они не скупились на комплименты для девушки.

"Какая же ты у нас красавица. Очень любим тебя!", "Роскошная София", "Красивая", "Великолепно смотритесь, девушка!", "Шикарно", "Очарование!", "Очень привлекательная девушка", "Ты просто прелесть", - не смогли скрыть восторг комментаторы.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Напомним, что внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко восхитила нежной загородной зимней фотосессией.

Ранее Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, похвастала стильной стрит-стайл фотосессией на улицах Лондона.