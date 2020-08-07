Сміливо! Ешлі Грем поділилася інтимними деталями особистого життя у новому відео

Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель поділилася інтимним

Модель і ведуча Ешлі Грем порадувала фанатів коротким відвертим відео в своєму Instagram. У ньому вона показала моменти особистого життя: жінка танцює в купальнику, плаває на каяках і зізнається, що вона впала в спробі сплавитися, потім вона грає з друзями в рухливу гру, потім слідують кадри, де її малюк-син плаває в надувному басейні. А в кінці ролика Ешлі... голить пахви на очах у мільйонів фоловерів.

Ешлі записала нове відео (відео: instagram.com/ashleygraham)

Шанувальники, як зазвичай, відзначили ефектну зовнішність і стиль своєї улюблениці, сонячні окуляри на золотому ланцюжку, топ на зав'язках, який підкреслює декольте, яскраво-червоний купальник-бікіні і, звичайно ж, красу її форм. А ще – сміливість моделі, якій плювати на громадську думку.

«За що я люблю цю леді, що їй плювати, що ви про неї думаєте! Я мрію виробити в себе таке ставлення до життя!» «Еш, ти прекрасна», «Ха-ха-ха, я теж намагалася і я теж не каяк-дівчина, тут же впала, нічого, Ешлі, у нас вийде в наступний раз», «Спасибі, що ти показуєш себе реальну», «Прекрасно-хаотичне відео, Ешлі», – пишуть вони під коротким роликом Сама пишнотіла модель в якості підпису вибрала короткий меседж: «Кілька речей». Що ж, 32-річна знаменитість завжди славилася своїм умінням привернути до себе увагу.

Ешлі обожнює провокувати мережу (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нагадаємо, Ешлі Грем – справжня активістка у боротьбі жінок за право залишатися собою, не намагаючись прикрашати дійсність і підлаштуватися під громадську думку. Деколи модель провокує фанатів максимально відвертими роликами. Частина з них у захваті, інші впевнені: можна залишатися собою, не демонструючи настільки інтимні речі як годування дитини грудьми і розтяжки на тілі після пологів.