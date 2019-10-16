Сміливо! Емілі Ратаковскі блиснула апетитними формами в крихітному бікіні

Емілі Ратаковскі не припиняє радувати шанувальників гарячими фото в купальниках, незважаючи на зміну сезонів. Дівчина опублікувала нову порцію гарячих кадрів, де позує в чорному бікіні. Купальник з колекції власного бренду Емілі Inamorata сидить просто бездоганно. Він відмінно підкреслив тонку талію, сталевий прес і пишні груди Ратаковски. Втім, на досконалому тілі зірки будь-який фасон виглядав би виграшно.

Емілі Ратаковски на відпочинку (фото: instagram.com/emrata)

Наприклад, кілька днів тому вона продемонструвала чорний злитий купальник, головний акцент в якому зроблено на розкішни грудях дівчини. Доповнили образ масивний золотий ланцюжок і капелюшок леопардового забарвлення. Емілі лежить на пляжі в сексуальній позі, підставивши тіло теплим променям.

Шанувальники, які обожнюють такого роду пости, засипали 28-річну зірку схвальними відгуками і «гарячими» емодзі.

Емілі обожнює сексуальні фото (фото: instagram.com/emrata)

Також днями Емілі продемонструвала черговий архівний кадр з дитячих років, який до цього не показувала. Дівчинка лежить у величезній ліжку і весело сміється. Цікаво, що на фото Емілі практично блондинка з милим суцільним чубчиком. «Суботній ранок. Чи повинна я зробити собі чубок знову?», – запитала поради у фоловерівзнаменита красуня. Вони із задоволенням взялися обговорювати цю тему, не забуваючи додавати, яким милим малям була Ратаковскі.

Емілі в дитинстві (фото: instagram.com/emrata)

До речі, в одязі Емілі виглядає не менш привабливо, ніж без. Можливо, тому що вона вміє підібрати речі, що максимально підкреслюють її природні дані і сексуальність. В основному її повсякденний гардероб складають кроп-топи, денім, брючні костюми та облягаючі сукні. Про те, як скласти образ у дусі Ратаковскі, ми писали тут.