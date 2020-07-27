Сміливо! Зухвала Настя Каменських здивувала радикальною зміною іміджу на відпочинку

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка вирушила на відпочинок до Туреччини

Настя Каменських скучила за подорожами за час карантину, тому вирушила відпочивати в Анталію, Туреччина, і зупинилася в фэшенебельному готелі Rixos Sungate. Вона встигла поділитися першими кадрами з підписниками в Instagram.

На одному з кадрів щаслива Настя позує з розпущеним волоссям, з легким макіяжем у невагомомувбранні з відкритими плечима.

Настя Каменських показала перше фото з відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/kamenskux)

"Тестую новий колір волосся. Мені личить?" - запитала Настя.

Одні шанувальники вирішили, що екстремальний колір волосся співачці дуже йде, іншим експеримент припав до смаку, треті ж відразу "вирахували" артистку і повідомили, що на радикальні зміни вона не наважилася – це всього лише маска додатки Tik Tok.

Настя, ти найкрасивіша дівчина на естраді та й взагалі просто гарна дівчина

Анастасія, ви прекрасні з будь-яким кольором, таких мега позитивних дівчат складно знайти

Шалено красиво

Така красива

Не нова зачіска, колір волосся

Цікавий колір, прикольно виглядає. Вам добре

Йде навіть дуже

Незвично

Класна

Сексі

Маска Тік Ток вам дуже личить

Скріншот коментарів

До речі, навіть на відпочинку зірка не забуває про спорт і рано вранці зустрічає світанок на пробіжці.

Настя Каменських зі спортом на "ти" (фото: instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменських міні показала ефектну проходку і продемонструвала стильний образ.