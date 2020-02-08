Смілива Леся Нікітюк з оголеними грудьми завела мережу пікантним "постільним" фото

Леся Нікітюк може похвалитися ідеальною фігурою і модельним зростом. А колись дівчина дуже комплексувала з цього приводу, і весь одяг, який вона купувала, була їй не по розміру – короткі рукава і штани змушували майбутню зірку відчувати незручність. Зараз Леді Ле кружляє голови шанувальникам сміливими вбраннями і демонструє зі всіх ракурсів фігуру і нескінченні ноги. Але свіже фото в Instagram змусило серця прихильників теледіви битися частіше – вона з'явилася в кадрі топлес, ледь прикриваючи оголені груди рукою.

Леді Ле сидить на краю ліжка і позує перед об'єктивом фотографа в пів-обороту. Ведуча прикрила оголені груди рукою. На ній – оригінальні чоботи-штани мигдального відтінку, які ідеально повторюють вигини тіла Лесі. До речі,схожа екстравагантна модель штанів є в колекціях Balenciaga.

У підписі до світлини Леся натякнула, що незабаром побалує шанувальників новим проектом і вказала автора гарячих знімків.

Подивитися спекотне фото повністю можна тут

Повз пікантне фото не змогла пройти навіть Даша Астаф'єва - їй явно сподобався кадр і вона навіть визнала в Лесі конкурентку. "Чуєш..." - написала співачка і зірка Playboy.

Підписники Леді Ле буквально позбулися дару мови – вони навперебій залишали для неї компліменти.

Розкішна

Шикарна

Леся Іванівна, ви бездоганна

Красуня

Шикарний вигляд

Сексі бомба

Леся, ви прекрасна!

Красуня, Леся, ви супер

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк потішила мережу курйозним відео з заправки, де хотіла розплатитися своїм чотирьохлапим вихованцем Рафіком.