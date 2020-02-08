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Смілива Леся Нікітюк з оголеними грудьми завела мережу пікантним "постільним" фото

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Ведуча позувала у спальні на ліжку

Леся Нікітюк може похвалитися ідеальною фігурою і модельним зростом. А колись дівчина дуже комплексувала з цього приводу, і весь одяг, який вона купувала, була їй не по розміру – короткі рукава і штани змушували майбутню зірку відчувати незручність. Зараз Леді Ле кружляє голови шанувальникам сміливими вбраннями і демонструє зі всіх ракурсів фігуру і нескінченні ноги. Але свіже фото в Instagram змусило серця прихильників теледіви битися частіше – вона з'явилася в кадрі топлес, ледь прикриваючи оголені груди рукою.

Леді Ле сидить на краю ліжка і позує перед об'єктивом фотографа в пів-обороту. Ведуча прикрила оголені груди рукою. На ній – оригінальні чоботи-штани мигдального відтінку, які ідеально повторюють вигини тіла Лесі. До речі,схожа екстравагантна модель штанів є в колекціях Balenciaga.

У підписі до світлини Леся натякнула, що незабаром побалує шанувальників новим проектом і вказала автора гарячих знімків.

Подивитися спекотне фото повністю можна тут

Повз пікантне фото не змогла пройти навіть Даша Астаф'єва - їй явно сподобався кадр і вона навіть визнала в Лесі конкурентку. "Чуєш..." - написала співачка і зірка Playboy.

Підписники Леді Ле буквально позбулися дару мови – вони навперебій залишали для неї компліменти.

  • Розкішна
  • Шикарна
  • Леся Іванівна, ви бездоганна
  • Красуня
  • Шикарний вигляд
  • Сексі бомба
  • Леся, ви прекрасна!
  • Красуня, Леся, ви супер

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк потішила мережу курйозним відео з заправки, де хотіла розплатитися своїм чотирьохлапим вихованцем Рафіком.

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