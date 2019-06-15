"Чула мільйон історій": Катя Осадча зворушила прогулянкою на батьківщині чоловіка

Популярна телеведуча Катя Осадча та її чоловік Юрій Горбунов буквально нерозлучні. Вони разом на роботі, вдома, а вільний час намагаються проводити в спільних мандрівках і насолоджуватися красою природи і світовими пам'ятками. Але в цей раз теледіва вирушила в дорогу одна, причому вона відвідала батьківщину свого чоловіка – місто Івано-Франківськ. Фотозвітом своєї подорожі у рідні пенати Юрія, Катя поділилася в Instagram.

Ведуча зізналася, що чула від чоловіка безліч історій про місто юності, і їй захотілося побачити місця, де пройшла молодісь Юрія, власними очима.

Для прогулянки в літню спеку зірка вибрала легкі штани темно-синього кольору в горошок і вільну базову білу футболку, а також доповнила повсякденний образ зручним взуттям.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Також теледіва не приховала, що в молодості її чоловік працював на будівництві, тому їй дуже захотілося побачити будинок, зведений його руками. Правда, Катя запропонувала наступного разу нагрянути в Івано-Франківськ вже разом з коханим.

"На батьківщині Юрія Горбунова! Я чула мільйони історій про стометрівку, перші кав'ярні, фестиваль ковалів, а головне - про театр, де Юра служив після інституту. Тепер все побачила на власні очі. Наступного разу приїдемо разом і підемо на виставу і на екскурсію за лаштунки. А ще історії про будівництво, на якому Юра рік працював після школи. Юрій, ми маємо перевірити, чи стоїть досі цей будинок - чи гарно збудував", - звернулася вона до чоловіка.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Юрій вирішив не затримуватися з відповіддю і пообіцяв навідатися на батьківщину вже разом з дружиною. "Так, ми обов'язково приїдемо у Франек разом!" - написав він під постом Каті.

Скріншот коментарів (фото: instagram.com/kosadcha)

Серед коментаторів виявилося багато франківчан, які були раді вітати зірку на рідній землі.

"Наше місто шкірного разу вдосконалюється! Пишаємося нашим Івано-Франківськом! Завжди раді гостям!", "Вітаємо у Франківську!", "Наше місто особливе! Гарного відпочинку!", "Вітаємо чарівну Катю на мальовничій Івано-Франківщині! Любимо і цінуємо щоденну працю", "Франківськ шкірного року стає більш атмосфернішим і комфортнішим. Гадаю, вам сподобається", "Гарно провести час", "Гарних вихідних у Франківську! Наше місто чудове!" - любов'ю відгукувалися про своє городеместные жителі.

Скріншот коментарів (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що Катя Осадча захопила мережу появою у вишуканій квітчастій сукні.

Раніше Катя Осадча зачарувала ніжним образом в білосніжній сукні на презентацію нового проекту в київському аеропорту "Бориспіль".