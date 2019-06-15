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"Чула мільйон історій": Катя Осадча зворушила прогулянкою на батьківщині чоловіка


Юрій Горбунов пообіцяв наступного разу скласти компанію дружині

Популярна телеведуча Катя Осадча та її чоловік Юрій Горбунов буквально нерозлучні. Вони разом на роботі, вдома, а вільний час намагаються проводити в спільних мандрівках і насолоджуватися красою природи і світовими пам'ятками. Але в цей раз теледіва вирушила в дорогу одна, причому вона відвідала батьківщину свого чоловіка – місто Івано-Франківськ. Фотозвітом своєї подорожі у рідні пенати Юрія, Катя поділилася в Instagram.

Ведуча зізналася, що чула від чоловіка безліч історій про місто юності, і їй захотілося побачити місця, де пройшла молодісь Юрія, власними очима.

Для прогулянки в літню спеку зірка вибрала легкі штани темно-синього кольору в горошок і вільну базову білу футболку, а також доповнила повсякденний образ зручним взуттям.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Також теледіва не приховала, що в молодості її чоловік працював на будівництві, тому їй дуже захотілося побачити будинок, зведений його руками. Правда, Катя запропонувала наступного разу нагрянути в Івано-Франківськ вже разом з коханим.

"На батьківщині Юрія Горбунова! Я чула мільйони історій про стометрівку, перші кав'ярні, фестиваль ковалів, а головне - про театр, де Юра служив після інституту. Тепер все побачила на власні очі. Наступного разу приїдемо разом і підемо на виставу і на екскурсію за лаштунки. А ще історії про будівництво, на якому Юра рік працював після школи. Юрій, ми маємо перевірити, чи стоїть досі цей будинок - чи гарно збудував", - звернулася вона до чоловіка.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Юрій вирішив не затримуватися з відповіддю і пообіцяв навідатися на батьківщину вже разом з дружиною. "Так, ми обов'язково приїдемо у Франек разом!" - написав він під постом Каті.

Скріншот коментарів (фото: instagram.com/kosadcha)

Серед коментаторів виявилося багато франківчан, які були раді вітати зірку на рідній землі.

"Наше місто шкірного разу вдосконалюється! Пишаємося нашим Івано-Франківськом! Завжди раді гостям!", "Вітаємо у Франківську!", "Наше місто особливе! Гарного відпочинку!", "Вітаємо чарівну Катю на мальовничій Івано-Франківщині! Любимо і цінуємо щоденну працю", "Франківськ шкірного року стає більш атмосфернішим і комфортнішим. Гадаю, вам сподобається", "Гарно провести час", "Гарних вихідних у Франківську! Наше місто чудове!" - любов'ю відгукувалися про своє городеместные жителі.

 

Скріншот коментарів (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що Катя Осадча захопила мережу появою у вишуканій квітчастій сукні.

Раніше Катя Осадча зачарувала ніжним образом в білосніжній сукні на презентацію нового проекту в київському аеропорту "Бориспіль".

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