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"Слухали? Як вам?": український репер очолив відомі музичні чарти

Lite » Зірки 23.11.2018 - 18:08
"Слухали? Як вам?": український репер очолив відомі музичні чарти
Freel (фото: facebook.com/me.freel)

Freel "спалахнув" і став найпопулярнішим хіп-хоп-виконавцем України

Дебютний сольний альбом "Спалах" відомого українського репера Фріла, який вийшов 19 листопада, всього за кілька днів посів перше місце у чартах iTunes та Google Play в Україні.

"Я не знаю, чи дуже це круто, чи ні, але результатом я, як неважко здогадатись, задоволений. Слухали альбом? Як вам?", - прокоментував успіх Андрій.

&quot;Слухали? Як вам?&quot;: український репер очолив відомі музичні чарти

Скриншот

Нагадаємо, що до платівки увійшло 14 треків, з них два - це традиційні для хіп-хопу скіти (один з них записав Сергій Жадан). Також на альбомі є спільний трек з Ділею.

Зауважимо, що перед альбомом Freel випустив три сингли. Спершу репер презентував кліп на пісню "Intro", яка відкриває альбом. 

Відео: YouTube/Me.Freel

Через тиждень артист випустив лірик-відео на ключову композицію альбому, яку музичні експерти вже зараз називають кращою піснею 2018 року.   

Ще через тиждень репер представив провокативне гостросоціальне відео "Шо Там У Хохлов".

До речі, нещодавно інший реп-виконавець Кашляючий Ед презентував емоційний відеокліп на не менш емоційний трек "1991".

Відео: РБК-Україна

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