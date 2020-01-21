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Не слухали: Олег Скрипка зізнався, що мама не дуже вірила в його талант

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За словами Олега, в дитинстві батьки його не балували

В ексклюзивній рубриці про роль матері в житті відомих чоловіків програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» лідер групи «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка розповів, як мама в свій час поставилася до його переїзду до Франції і чому довгий час не визнавала його сценічного успіху.

Свого першого дитячого спогаду Олег Скрипка соромиться, бо тоді він збрехав мамі. Анна Олексіївна працювала вихователькою у дитячому садочку, але син ходив не до її групи.

«Я так засумував за мамою, що заплакав і прибіг до неї. Сказав, що в мене голова заболіла, вона мені дала якусь таблетку. Мені було так соромною, що я збрехав, – зізнається Олег Скрипка. – Мама ще з 4 років почала займатись мною – віршики, танці».

Та музикантом Анна Олексіївна сина не бачила, мовляв, це не може бути професією, це просто розвага. А серйозна професія – це інженер. Відмінник у школі, переможець олімпіад з фізики і математики, Скрипка вступив до Київського політехнічного інституту. І на відміну від більшості однокурсників, в інституті Олег жив на широку ногу завдяки шаленій підтримці мами.

«Коли я був дитиною, батьки мене не балували грішми. В однокласників були кубики Рубика і ще якісь штуки, у всіх були, а в мене ні. Коли я пішов у студенти, в мене була досить класна стипендія для тих часів. Я отримував 65 карбованців, і мені батьки кожного разу ще надсилали кошти, хоча я і казав, що маю достатньо», – пригадав музикант в інтерв’ю «Ранку з Україною».

Олег Скрипка з мамою (фото: з особистого архіву виконавця)

Після закінчення інституту Скрипка створив гурт «Воплі Відоплясова». Хлопці успішно виступали в столичних клубах, а потім за обміном поїхали до Франції. Там Олег прожив майже 6 років. А коли повернувся додому, запросив маму на свій великий концерт, хоча до того в талант сина Анна Олексіївна не дуже то й вірила.

«Вони не слухали. Для них це був якийсь шум, щось несерйозне, – зізнається Скрипка. – Потім вони побачили, що я соціально затребувана людина, що мене крутять по радіо, показують на телебаченні. І вони стали фанатами».

Сьогодні Анна Олексіївна живе з Олегом у сусідніх будинках. Після смерті батька Скрипка спеціально перевіз маму поближче до себе і щодня забігає до неї на фірмовий чай.

«Все, що в мене на городі росте – листочки вишні, смородини, малини, аґруса, календулу, ромашку, всілякі пряні трави – я все сушу», – розповідає Анна Олексіївна в ефірі каналу «Україна». Скрипка каже – коли їздить на гастролі, завжди бере з собою мамин збір, бо знає, що випивши перед сном маминого чаю, спатиме здорово.

Нагадаємо, раніше Скрипка розповів, чому його пісні рідко беруть на радіо.

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