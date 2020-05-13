Сталося багато значущих подій: сонячна Настя Каменських поділилася своїм щастям

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка розповіла про знаковий для неї місяць

Настя Каменських провела час на карантині цікаво і насичено – вона встигла оргаізувати корисний і пізнавальний марафон-тренінг "Життя в стилі NK", знімає влоги, проводить онлайн-тренування і щедро ділитися лайфаками. Співачка зізналася, що після послаблення карантину має намір з подвійним запалом приступити до роботи і вже зовсім скоро порадує шанувальників музичними новинками. А ще Настя запевняє, що обожнює травень – цей місяць для неї знаковий. Так, вона опублікувала в Instagram сонячне весенее фото і зробила зізнання.

В кадрі співачка зображена в зручній вітровці відтінку кави з молоком. Настя доповнила розслаблений образ для прогулянки джинсами прямого крою з лампасами в тон парки. Волосся вона зібрала в хвіст і вирішила обійтися без макіяжу.

"Обожнюю травень! Це місяць, в якому народилися мої найближчі люди і сталося багато значущих для мене подій. А ще люблю його за те, що він такий різний. Дощ, вітер, а потім таке яскраве сонечко. У повітрі вже пахне літом і теплом", - поділилася своїми емоціями співачка.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники добре знають, що 4 травня зірка відсвяткувала день народження, а слідом за нею – 8 травня – 39-річчя відсвяткував та її чоловік Потап. А ось 23 травня пара відзначить річницю офіційного шлюбу, хоча, за словами репера, у стосунках з співачкою він набагато довше.

Красуня

Краса невимовна

Класна фотка! Супер

Клас

Круто

Анастасія, чудово виглядаєш

Неймовірно красиво

Лялечка шикарна, красуня

Вау, яка краса і милота, все разом

Настя, ти дуже красива

Скріншот коментарів

Раніше Потап показав домашню вечірку з Настею Каменських в честь свого дня народження.