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Сталося багато значущих подій: сонячна Настя Каменських поділилася своїм щастям

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.05.2020 - 16:41
Сталося багато значущих подій: сонячна Настя Каменських поділилася своїм щастям
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка розповіла про знаковий для неї місяць

Настя Каменських провела час на карантині цікаво і насичено – вона встигла оргаізувати корисний і пізнавальний марафон-тренінг "Життя в стилі NK", знімає влоги, проводить онлайн-тренування і щедро ділитися лайфаками. Співачка зізналася, що після послаблення карантину має намір з подвійним запалом приступити до роботи і вже зовсім скоро порадує шанувальників музичними новинками. А ще Настя запевняє, що обожнює травень – цей місяць для неї знаковий. Так, вона опублікувала в Instagram сонячне весенее фото і зробила зізнання.

В кадрі співачка зображена в зручній вітровці відтінку кави з молоком. Настя доповнила розслаблений образ для прогулянки джинсами прямого крою з лампасами в тон парки. Волосся вона зібрала в хвіст і вирішила обійтися без макіяжу.

"Обожнюю травень! Це місяць, в якому народилися мої найближчі люди і сталося багато значущих для мене подій. А ще люблю його за те, що він такий різний. Дощ, вітер, а потім таке яскраве сонечко. У повітрі вже пахне літом і теплом", - поділилася своїми емоціями співачка.

Сталося багато значущих подій: сонячна Настя Каменських поділилася своїм щастям

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники добре знають, що 4 травня зірка відсвяткувала день народження, а слідом за нею – 8 травня – 39-річчя відсвяткував та її чоловік Потап. А ось 23 травня пара відзначить річницю офіційного шлюбу, хоча, за словами репера, у стосунках з співачкою він набагато довше.

  • Красуня
  • Краса невимовна
  • Класна фотка! Супер
  • Клас
  • Круто
  • Анастасія, чудово виглядаєш
  • Неймовірно красиво
  • Лялечка шикарна, красуня
  • Вау, яка краса і милота, все разом
  • Настя, ти дуже красива

Скріншот коментарів

Раніше Потап показав домашню вечірку з Настею Каменських в честь свого дня народження.

Теги Новини України Настя Каменських
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