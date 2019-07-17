"Сталося диво": Влад Топалов вперше поділився інтимною історією з Італії

Регіна Тодоренко і Влад Топалов ще 3 липня відсвяткували грандіозне весілля в Італії, а днями випустили фільм про цей незабутній день свого життя. Молодята зробили щирі зізнання один одному, обмінялися клятвами і вразили весільним танцем. Наречена змінила два вбрання, одне з яких було створено спеціально для неї. Влад раніше проговорився, що теж шив костюм на замовлення за своїми мірками. Але зараз музикант зважився на куди більш інтимне зізнання. Так він у деталях розповів на сторінці в Instagram, як писав свою весільну клатву.

Влад супроводжував текст цілою серією атмосферних знімків. Він сидить за столом, складає і вручну записує визнання для коханої жінки. На нареченому – білосніжний піджак і така ж сорочка, чорні брюки і "метелик" на шиї.

Образ Влада Топалова (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

"Ванна. Чорна. Дуууже брутальна і чоловіча. Вікна в підлогу. В ній реально хотілося проводити час, бути чистим і митися! Що я потім зовсім не робив на море. На фото я пишу клятву, яку, як я розумію, ви всі вже чули. Але навколо дзижчали дівчатка, тому я перебрався вниз, в кабінет, де писали конституцію Італії..... Не виходило нічого написати в метушні. (Звичайно, так, я відклав цю "дріб'язкову" справа на самий останній момент)", - чесно розповів Влад.

Образ Влада Топалова (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

В один момент до співака прийшло натхнення, і рядки почали народжуватися самі собою, а він вже не міг зупинитися.

"Потім я зробив паузу. Як у фільмах, розчинив вікна в підлогу, що виходять на море..... закрив очі, зробив кілька глубоооооких вдих, видихнув....... і почав писати. Просто писати. Слова, що чув, доносяться з душі.... і, відключивши мозок, написав слова, які хотів сказати своїй дружині.... ось так і народилася клятва бера для бера. Мені здається, правильно я зробив, що відклав саме до цього моменту. У цих стінах сталося диво! Мрію повернутися назад", - зазначив молодий тато.

Образ Влада Топалова (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Щира історія зврушила підписників Влада. В коментарях вони написли для пари безліч побажань і теплих слів.

"Найщиріша, сама енергійна, найтепліша і найкраща пара! Ви неймовірні! Спасибі вам! Будьте щасливі!", "До сліз, ви чудові, будьте завжди разом, назавжди!", "Дуже гарно! Щастя вам!" "Дуже зворушливо вийшло. Дивлюся на вас і радію! Щастя, любові, здоров'я і всього найкращого вашій родині!", "Дуже зворушливі клятви, Як не подивлюся клятву все ридаю і ридаю, думаю вона вийшла одна з найщиріших", - писали фоловери.

Скріншот коментарів

Раніше Влад Топалов поділився своїми міркуваннями про пишні форми і бодіпозитив.

Також Регіна Тодоренко показала кумедне відео, зняте на відпочинку в Греції.