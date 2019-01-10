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"Складно звикнути": Джамала на Маврикії похвалилася курортними досягненнями

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.01.2019 - 14:18
"Складно звикнути": Джамала на Маврикії похвалилася курортними досягненнями
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала також поділилася корисною порадою для відпочиваючих

Джамала поділилася зі своїми шанувальниками черговим зарядом бадьорості, розповівши цікаві деталі свого екзотичного відпочинку на острові Маврикій. Так, співачка зізналася, що на відпочинку їй довелося звикати до нового розпорядку дня, який їй в принципі незвичний. Про це Джамала докладно розповіла на своїй instagram-сторінці.

Наприклад, співачка зазначила, що різниця в часовому поясі між Маврикієм і Україною становить 2 години. До цього Джамалі дуже складно звикнути, хоча вона і знаходиться на острові вже третій день.

"Спочатку довго не можеш заснути, потім пізно прокидаєшся", — скаржиться співачка.

Джамала на Маврикії

Джамала також опублікувала фото, де вона в червоному купальнику і з коктейлем в руці розслабляється в басейні на тлі пальм і Індійського океану (фото: instagram.com/jamalajaaa)

І все ж на третій день відпустки (10 січня) Джамала таки втягнулася в новий режим і прокинулася о 7:30 ранку.

"І я вже встигла поснідати, вперше стати на водні лижі, проплисти 40 хвилин вітрилом з інструктором. І ще цілий день попереду!", — пише Джамала.

Виконавиця підкреслила, що вона відноситься до категорії "людей-сов", тобто любить пізно лягати спати і активно діє ввечері. Але навіть незважаючи на це, вона під час відпочинку любить рано прокидатися і нічого не пропускати.

Виконавиця поділилася корисним лайфхаком. За словами Джамали, вона завжди намагається на відпочинку підготувати невеликий розклад на кожен день.

Джамала з чоловіком Сеїт-Бекіром

Джамала з чоловіком Сеїт-Бекіром в перший день відпочинку на Маврикії (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що в один з вечорів на Маврикії Джамала прогулялася по пляжу в ефектній сукні-вишиванці червоного кольору, викликавши буквально шквал захоплених коментарів.

До цього Джамала в купальнику захопила стрункою фігурою після пологів первістка.

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