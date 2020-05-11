Як же складно: Надя Дорофєєва зізналася, чого їй дуже не вистачає на карантині

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка з мокрими волоссям заворожила пронизливим поглядом

Надя Дорофєєва під час карантину намагається не сумувати і піднімати настрій собі і своїм шанувальникам. Співачка влаштовує ефектні домашні фотосесії, приміряючи стильні вбрання і захоплюючи стрункою фігурою. Крім того, вона експериментує з іміджем - наприклад, зірка вразила яскравим образом підлітка з 90-х з дрібними косичками і неоновими тінями! Але іноді артистку все ж трохи охоплює смуток.

Надя заворожила фанатів своїм пронизливим поглядом на новому кадрі, який, за її словами, зробила прямо в душі. Виконавиця відображена в чорній майці і з мокрими розпатланим волоссям, яке падає їй на обличчя. Вона підперла підборіддя рукою і сумно дивиться в об'єктив.

За словами Дорофєєвої, вона зрозуміла, що на карантині їй найбільше не вистачає живого спілкування з людьми.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Прямо з душу дивлюся в очі майбутньому. Невизначеному, не зовсім ясному, але точно цікавому. Мій головний, хоч і очевидний, інсайт карантину — як же я люблю людей! Як же мені важко без спілкування, нехай короткого, але теплого. І як мені пощастило з друзями. А що у вас? Який головний висновок?" - відверто зізналася співачка.

Фолловери розсипалися в компліментах Наді і її прекрасним очам, багато також погодилися з нею, що скучили по спілкуванню і друзям.

У всьому потрібно шукати свої плюси

Богиня

Надяя, які в тебе очі

Твій погляд, аааа, просто

Чому ти настільки красива

Що і вдома добре посидіти)) і спілкуєшся навіть з тими, з ким давно не бачився і не спілкувався))

Що треба більше цінувати прості речі: зустрічі з близькими, подорожі, прогулянки в парку і, звичайно ж, природу

Якщо чесно, то складно без спілкування з друзями

Люблю людей, хай все буде як раніше!!! Зустрічі, подорожі, великі компанії людей і сміх у ресторанах за келихом вина!

Надя супер

Дуже не вистачає ваших концертів ,так чекаю

Сексі

Спасибі карантину, що навчив цінувати моменти

У тебе самі красиві очі

Надя,Ви прекрасні у Вас все вийде і буде добре Ми у Вас віримо. А мій висновок,що є ті,кому потрібно більше ніж нам і ми в силах їм допомогти

Я теж Надю, сумую за друзями, за спілкуванням! За теплими обіймами своїх друзів! Але ми всі розуміємо що треба почекати!!! А як я хочу вже полетіти за кордон! Я дуже сумую за подорожами!

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва спокусила стрункістю форм на зухвалих фото - співачка влаштувала домашню фотосесію в стильних луках.