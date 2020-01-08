Складна тема: Єфросиніна зізналася, що хоче третю дитину

Єфросиніна зважилася на відверту розмову
У відвертому інтерв'ю для програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» відома ведуча Маша Єфросиніна поділилася особистими порадами, як прийняти і повірити в себе, а також розповіла про мрію, на реалізацію якої не може зважитися. А саме – народження ще однієї дитини! При цьому телеведуча підкреслила: вона не з тих, хто зациклений на своєму віці і вважає його «перешкодою».
Маша Єфросініна є прикладом, що жінці під силу все! Бути мамою, яку діти люблять і поважають, змінити себе, якщо відображення у дзеркалі не подобається, бути успішною, незважаючи на конкуренцію. В ексклюзивному інтерв’ю для програми «Ранок з Україною» відома ведуча поділилася порадами, як прийняти себе таким, який ти є.
Крім того, ведуча розповіла, що в її ідеальному житті є місце для мрій. Наразі Маша Єфросініна має велику мрію, на реалізацію якої поки не може наважитися.
Маша Єфросиніна з чоловіком - бізнесмен Тимур Хромаєв (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
З сином Сашком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна захопила квітучим виглядом на відпочинку. Телеведуча позує без макіяжу і в купальнику в променях призахідного сонця.
Також раніше Єфросиніна в розкішному образі показала сімейну ідилію на відпочинку..