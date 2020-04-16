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Слово 18: сонячна Катя Осадча захопила домашньою fashion-фотозйомкою

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Ведуча освоює нові заняття

Катя Осадча суворо дотримується карантинних заходів і постійно закликає шанувальників брати приклад з її родини. Так, ведуча лише зрідка відлучається у знімальний павільйон, де всі проходив за правилами та з дотриманням заходів безпеки. А ось решту часу проводить вдома і знаходить собі цікаві заняття, хоч все частіше працює аніматором для свого маленько синочками Івана. Але теледіва, скучивши за спалахами камер, зважилася на модний експеримент.

Катя побажала зробити fashion-фотосет прямо у дворі заміського будинку. Знімки вийшли атмосферними, живими і динамічними. Теледіва відображена в променях сонця. На ведучій - біла футболка з промовистим написом "Stay home", рожева куртка, джинси з високою посадкою і нитка перлів.

"На карантині я намагаюсь встигнути більше, ніж у звичайний час, ніби щось підганяє.. читати, грати, вчитися, дивитися, працювати, все треба встигнути. А особливо пишаюсь людьми, що не зважаючи на карантин продовжуть свою справу", - написала Катя.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Вона привела в приклад фотографа, який працює онлайн і поділилася результатами спільного експерименту. Шанувальникам ведучої сподобався її аматорський фотосет і вони спокутували зірку в компліментах.

  • Яка гарна
  • Краса
  • Клас, такі справжні фото
  • Яка ж ви гарнюня
  • Така красива і молоденька
  • Яка ви красива
  • Катя, ви надзвичайно гарна
  • Просто неймовірна
  • Мотивуєте на позитив
  • Як у Вас виходить весь час виглядати на 18? У чому Ваш секрет?

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча в облягаючому чорному комбінезоні показала розтяжку і гнучкість.

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