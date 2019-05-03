Немов сестри: Алессандра Амбросіо зворушила фото з 10-річною донькою

Алессандра Амбросіо давно привчила своїх підписників в Instagram до відвертих знімків в купальниках. Вона буквально кожен день показує нові пляжні образи, що складаються в основному з речей її бренду GAL Floripa. Але останнім часом на сторінці 38-річної красуні все частіше з'являються теплі сімейні кадри. Так, нещодавно вона зворушливо привітала з днем народження свого коханого – Ніколо Одді, опублікувавши багато спільних знімків. А кілька годин тому поділилася фото з дочкою – 10-річною Анею Луїзою, яка, до речі, дуже схожа на зіркову маму.

Барвисте фото зроблено на пляжі: Алессандра і дівчинка вирушили рано вранці на прогулянку, взявши з собою і домашнього улюбленця – кота. Не менш барвисто, ніж каліфорнійська природа, виглядають і дівчата: засмаглі, в барвистих нарядах, вони немов зійшли з рекламного постера про ідеальний відпочинок. На Алессандрі надітий яскраво-синій светр в різнокольорову смужку. А на Анні – світло-сірий, також з смугами на рукавах, і широкі яскраві штани. "Повернення на пляж", – написала Амбросіо, зазначивши і сторінку дочки.

Алессандра Амбросіо з донькою Анею Луїзою (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

До речі, фанатам зірки не довелося довго думати, хто робив фото. У сторіз модель показала ще кілька кадрів з цієї прогулянки. На одному з них вони ніжно цілуються зі своїм коханим Ніколо. На інших – позують втрьох і з котом, обнімаються і просто насолоджуються прогулянкою.

Алессандра Амбросіо з донькою і коханим Ніколо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Шанувальники супермоделі поспішили залишити десятки відгуків:

"Які гарненькі",

"Твоя маленька копія та чудовий кіт",

"Просто неймовірні",

На цьому фото прекрасно все",

"Яка неймовірна природа",

"Прекрасні, як мама, так і донька",

"Ви просто чудові",

"Ви ж однакові",

"Близнюки",

"Яке миле фото",

"Яка ж тепла трійця... Дякую за такий знімок",

"Ви наче сестри, не можу повірити",

"Цій дівчинці обов'язково потрібно йти в моделі",

"Чарівна родина", – не змогли стримати своїх захоплень шанувальники Алессандри.

До речі, днями Алессандра напевно порадує нас новими сімейними знімками – 7 травня її сину Ноа виповниться 7 років.

Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо показала рідкісні кадри з бойфрендом. Тоді пара позувала без дітей. У дуже затишній атмосфері.

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