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Немов сестри: 49-річна Кетрін Зета-Джонс в компанії дочки відвідала показ Fendi у Римі

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.07.2019 - 18:27
Немов сестри: 49-річна Кетрін Зета-Джонс в компанії дочки відвідала показ Fendi у Римі
Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Актриса захопила стрункістю і красою

Кетрін Зета-Джонс не так часто блищить на публіці. Але якщо вже вона виходить у світ, то її поява стає сенсацією. Вчора, 4 червня, вона відвідала показ легендарного бренду Fendi. Колекція #FendiCouture була продемонстрована в Римі, тим не менш шоу зібрало безліч знаменитостей з усього світу. Безумовно, однією з найяскравіших стала голлівудська акстриса.

Немов сестри: 49-річна Кетрін Зета-Джонс в компанії дочки відвідала показ Fendi у РиміНемов сестри: 49-річна Кетрін Зета-Джонс в компанії дочки відвідала показ Fendi у РиміАктриса на показі в Римі (фото: instagram.com/fendi)

На івент вона прийшла в компанії своєї дочки – 16-річної Керіс Зета Дуглас. Кетрін одягла на вечір розкішне червоне плаття з глибоким декольте. Доповнили образ босоніжки бежевого відтінку, а також невелика чорно-біла сумочка і вишукані прикраси. Зачіска і макіяж також заслуговують найвищих похвал. Дочка актриси вибрала для шоу стильне напівпрозоре коричневе плаття, під яким проглядались короткі шорти. Босоніжки на високих підборах, ультрамодна крихітна сумочка і непомітний макіяж – вдале доповнення лука. Дівчина виглядала по-справжньому розкішно. Втім, обидві красуні зі знаменитого сімейства виглядали приголомшливо. Прихильники залишилися в захваті від їх образів і зробили безліч компліментів щодо нев'янучої молодості Кетрін.

Немов сестри: 49-річна Кетрін Зета-Джонс в компанії дочки відвідала показ Fendi у Римі49-річна актриса, як і раніше захоплює весь світ своєю красою (фото:instagram.com/catherinezetajones)

Цікаво, що дочка актриси веде досить активну сторінку в Instagram, де часто зізнається в любові до батьків. Під фото, де вони обіймаються з батьком – легендарним голлівудським актором Майклом Дугласом, вона написала: «Ти – моє все. Спасибі за все, що ти робиш для мене». А фото з молодою Кетрін вона супроводила зворушливою захопленої підписом, як сильно мама її надихає.

Немов сестри: 49-річна Кетрін Зета-Джонс в компанії дочки відвідала показ Fendi у Римі

Майкл Дуглас з донькою (фото: instagram.com/carys.douglas)

Варто відзначити, що саме заради сім'ї Кетрін відмовилася від активних зйомок. Турбота про чоловіка і дітей давно вийшла пріоритет. Зараз знаменита красуня будь-яким професійним проектам віддає перевагу подорожі з дітьми.

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