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Немов персик: 50-річна Дженніфер Лопес вразила нев'янучою красою

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.05.2020 - 21:35
Немов персик: 50-річна Дженніфер Лопес вразила нев'янучою красою
Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Зірку внесли в список найкрасивіших

Дженніфер Лопес поділилася новими фото, на якому виглядає настільки молодою, що мережа не змогла стримати захоплень. Цього разу 50-річна зірка позує іспанському журналу People en Español, який включив її в список «50 найкрасивіших людей 2020».

Для зйомки, автором якої став відомий фотограф Міллер Моблі, вона одягла чорний светр з горлом і великою квіткою на плечі, а також високі чорні брюки з гладкої блискучої тканини. На додаток до такого стильного образу жінки-вамп їй зробили укладку з витягнутими пасмами і макіяж з золотистим блиском тіней на повіках. Вона сидить на стільці, злегка закинувши голову, і дивиться в камеру трохи зухвало. У підпису знаменитість коротко подякувала виданню.

Немов персик: 50-річна Дженніфер Лопес вразила нев'янучою красоюНове фото Лопес (фото: instagram.com/jlo)

А у відповідь почула безліч компліментів. Особливо багато їх них торкнулися зовнішності діви. Як і завжди в таких випадках, шанувальники хочуть дізнатися секрети краси Дженніфер і її неймовірній здатності залишатися «вічно молодою».

  • Ти виглядаєш, наче стиглий персик
  • Ти так красива!
  • Ти виглядаєш так чудово... о боже!
  • Ти ідеальна
  • Дивна
  • Королева
  • Незрівнянна

Немов персик: 50-річна Дженніфер Лопес вразила нев'янучою красою

Немов персик: 50-річна Дженніфер Лопес вразила нев'янучою красою

Немов персик: 50-річна Дженніфер Лопес вразила нев'янучою красою

Немов персик: 50-річна Дженніфер Лопес вразила нев'янучою красою

Немов персик: 50-річна Дженніфер Лопес вразила нев'янучою красою

Немов персик: 50-річна Дженніфер Лопес вразила нев'янучою красою

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/jlo)

Також співачка не змогла втриматися на днях від посту, присвяченого своєму материнству. Вона опублікувала кілька рідкісних кадрів зі своїми дітьми: Максом і Еммою. Щаслива мама і її талановиті діти позують в студії, в автобусі і в простій домашній обстановці. Всі троє виглядають щасливими і умиротвореними. «Бути мамою – це моя найбільша радість і щастя ... моя найбільша проблема і мій найбільший тріумф», – додала Лопес зворушливий підпис.

Немов персик: 50-річна Дженніфер Лопес вразила нев'янучою красоюДженніфер Лопес з дітьми (фото: прінтскрін instagram.com/jlo)

Нагадаємо, в родині співачки і її майбутнього чоловіка Алекса Родрігеса також є діти від попереднього барка екс-бейсболіста. Ела нещодавно відзначила своє 12-річчя. А старшій Наташі в листопаді виповниться 16.

Теги Новини України Дженніфер Лопеспевец
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